Coupe du monde : dates, matchs, diffusion... Le guide ultime du Mondial au Qatar

La Coupe du monde au Qatar débute dimanche 20 novembre à 17h heure française avec le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Équateur. L'équipe de France entrera, elle, en lice mardi 22 novembre contre l'Australie à 20h. Le Mondial, c'est 32 équipes, 64 matchs pour un seul vainqueur qui sera connu le dimanche 18 décembre (coup d'envoi de la finale à 16h).





Ce match d'ouverture sera à suivre d’abord sur RTL et RTL.fr. Pour ce qui est de la télévision, deux chaînes sont diffuseurs officiels de la compétition : beIN Sports et TF1, qui retransmettra 28 rencontres au total dont ce Qatar-Équateur et la totalité des matchs des Bleus.





Si vous comptez sur la télévision pour suivre la totalité des rencontres, il faudra donc débourser 15 euros par mois, sans engagement. TF1 ne diffusera que cinq 8es de finale et trois quarts. Il faudra attendre les demies pour être sûr de voir tous les matchs restants à la télévision sans payer.

22, 26 et 30 novembre pour les Bleus

Du côté de la France (groupe D), le deuxième match sera face au Danemark le samedi 26 novembre à 17h, le troisième contre la Tunisie le mercredi 30 novembre à 16h. Dans les autres poules, des matches seront retransmis à 11h et 14h lors de la première phase. Durant la phase à élimination directe, à partir des 8es, les rencontres auront lieu à 16h et 20h.

Outre le Qatar et l'Équateur, le groupe A comprend le Sénégal et les Pays-Bas. Angleterre, États-Unis, Pays de Galles et Iran composent le B, Argentine, Pologne, Mexique et Arabie Saoudite le C (groupe dont sera issue l'adversaire de la France en 8es si elle se qualifie), Espagne, Allemagne, Japon et Costa Rica le E.

Dans le groupe F on retrouve la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada, dans le G le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun, et enfin dans le H figurent le Portugal, l'Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud.

La rédaction vous recommande Coupe du monde 2022 : le calendrier complet en heures françaises

Peu de fans zones, peu de bars a priori concernés

Si plusieurs grandes villes comme Paris, Strasbourg, Lille ou Bordeaux ont renoncé à mettre en place des fans zones, il y en aura bien à Saint-Palais-sur-mer (Charente-Maritime), Triel-sur-Seine (Yvelines) ou Bondoufle (Essonne).

La rédaction vous recommande Ces interdits que les supporters doivent respecter au Qatar

Du côté des bars, l'engouement semble bien plus faible que lors des précédents Mondiaux. L’union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie, la plus grosse organisation qui rassemble les bars et les restaurants, ne fait pas remonter de chiffre et n’a pas appelé ses adhérents au boycott.

Mais on s’en rend compte par exemple à Paris : pas d’installation spécifique déjà mise en place et plusieurs bars ont déjà annoncé qu’il ne retransmettront pas la Coupe du monde. Donc avant de vous rendre dans un bar, assurez-vous bien qu’il ne boycotte pas la compétition.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info