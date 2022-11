La vente d'alcool est interdite aux abords des stades. Le pari en ligne et les applications de rencontres sont prohibés. Les drapeaux LGBTQ+ sont largement déconseillés. De nombreux interdits entourent cette édition de la coupe du monde. Deux jours avant le début de la compétition, le 18 novembre, le Qatar a interdit la vente d'alcool aux supporters autour des stades. De plus, seuls certains hôtels vendent de l'alcool. Pour différencier ceux qui en vendent de ceux qui n'en vendent pas, il existe deux termes : wet et dry, pour humide et sec.

La question des droits des personnes LGBTQ+ et de leurs représentations est au cœur des discussions. En effet, la Fifa a annoncé que "tout le monde sera le bienvenu, quelle que soit sa race, sa religion, son genre, son orientation sexuelle ou sa nationalité". Pourtant, l'homosexualité est un crime passible de sept ans de prison et de la peine de mort si la personne est de confession musulmane.

Il semble clair désormais que les drapeaux LGBTQ+ seront interdits dans l'enceinte des stades. "Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu'on lui enlève, ce ne sera pas parce que je veux l'insulter, mais bien le protéger", a expliqué l'homme à la tête de la sécurité de la Coupe du monde, à Associated Press, et rapporté par Têtu. "Vous voulez manifester votre point de vue sur la situation (LGBTQ+), faites-le dans une société où il sera accepté (…) Ici, on ne peut pas changer les lois", a-t-il encore ajouté.

Les données privées des touristes dans le viseur du Qatar

Et ce n'est pas tout. Les plateformes de paris et de jeux d'argent en ligne sont formellement interdites sur le territoire qatari. Comme le rappelle Numerama, "un touriste au Qatar qui placerait dix euros sur une équipe avant un match depuis son smartphone risque un "emprisonnement pour une durée n’excédant pas trois mois et/ou une amende n’excédant pas 3000 Riyals qatariens (environ 800 €)" selon l’article 275 du Code pénal local".

À cela s'ajoute l'interdiction pour tous les touristes présents au Qatar de posséder des applications de rencontres homosexuels sur leur téléphone. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a d'ailleurs recommandé aux Français et aux Françaises, dans une interview à Politico, de voyager au Qatar avec un téléphone "vierge, ou un ancien téléphone qui a été réinitialisé". "Une attention particulière doit être apportée aux photos, vidéos ou œuvres numériques qui pourraient vous mettre en difficulté vis-à-vis de la législation du pays visité", a déclaré le porte-parole.

