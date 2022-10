En dépit des appels au boycott ou du refus de plusieurs grandes villes en France d'installer fans zones et écrans géants, et sauf improbable séisme, la compétition aura bien lieu. Le Qatar accueillera la 22e Coupe du monde masculine de football du 20 novembre au 18 décembre.

Comme lors des deux précédentes éditions, ce Mondial sera à suivre à la télévision sur TF1 et beIN Sports. La "Une" diffusera le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Équateur le dimanche 20 novembre à 17h (heure française) puis 27 des 64 rencontres : 15 autres affiches du premier tour dont les trois des Bleus, cinq 8es de finale, trois quarts, les deux demies, le match pour la 3e place et la finale du dimanche 18 décembre.

Le premier match de l'équipe de France contre l'Australie sera diffusé le mardi 22 novembre à 20 heures. France-Danemark sera à suivre le samedi 26 novembre à 17 heures. Enfin, le dernier match de la phase de poules pour les Bleus se déroulera le mercredi 30 novembre contre la Tunisie (16h).

Les 64 rencontres uniquement sur beIN

TF1 proposera aussi USA-Pays de Galles, Belgique-Canada, Brésil-Serbie, Angleterre-USA, Argentine-Mexique, Belgique-Maroc, Espagne-Allemagne, Portugal-Uruguay, Iran-USA ou Pays de Galles-Angleterre, Pologne-Argentine ou Arabie saoudite-Mexique, Japon-Espagne ou Costa Rica-Allemagne, Cameroun-Brésil ou Serbie-Suisse



L'intégralité des 64 rencontres sera uniquement proposée en France par les canaux de beIN Sports, comme au Brésil en 2014 et en Russie il y a quatre ans. RTL et RTL.fr seront bien sûr également mobilisés pour vous faire vivre au plus près cette 22e édition de la Coupe du monde.

