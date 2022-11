Coupe du monde : les coulisses de la mythique finale France-Brésil 1998

Le sujet du jour. "Et 1, et 2, et 3-0". Le 12 juillet 1998, l'Équipe de France réalise un exploit historique. La nation tricolore inscrit enfin son nom au palmarès de la Coupe du monde lors d’une finale sublimée par une prestation exceptionnelle face Brésiliens de Ronaldo. Devant près de 80.000 spectateurs et des millions de téléspectateurs, les Bleus bouleversent le pays. Décryptage d’un match de légende à jamais gravée dans les mémoires.

Pourquoi on en parle ? Pourquoi la France n'était pas favorite pour cette Coupe du monde ? Quelle était l'ambiance dans le vestiaire ? Quel rôle a joué Aimé Jacquet, si décrié dans la presse avant le sacre des Bleus ?



"1982-2018 : Bleus, leurs matchs de légende, les coulisses". À l'occasion de la Coupe du monde 2022, Julien Sellier revient sur 5 matchs de légende des Bleus, aux côtés de ceux qui étaient sur la pelouse, mais aussi en tribunes. Revivez les moments de joie, de folie, de dramaturgie aussi, et découvrez des anecdotes inédites sur les rencontres.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

