Coupe du Monde 2022 : comment le Qatar est devenu un acteur incontournable du sport ?

Crédit : AFP / Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy

Le sujet du jour. En 2010, la surprise générale était de taille. Le Qatar venait d'être désigné comme organisateur de la Coupe du Monde de football 2022, provoquant les critiques du monde entier. À deux mois de l'ouverture de la compétition, des appels au boycott liés au coût humain et environnemental rythment les préparatifs de l'évènement.

Aujourd'hui, le Qatar n'est plus aussi petit acteur qu'il l'était, il est devenu incontournable dans le sport, investi et intégré dans l'ensemble de la chaîne. Le pays organise et accueille dans de multiples disciplines, entre 90 et 100 évènements internationaux. Entre les clubs, les compétions, la diffusion des évènements, la Qatar est partout dans les maillons de cette chaîne sportive. Sans oublier le soutien d'ambassadeurs renommés tels que Zinedine Zidane en 2010 et plus récemment David Beckham, qui a signé un contrat pour 15 ans avec son club américain.

Le Qatar continue de poser ses pions, d'autant que la stratégie fonctionne. La Coupe du Monde n'est-elle qu'une pièce d'un puzzle en construction ?



Pourquoi on en parle ? Comment le Qatar est-il devenu un acteur incontournable du sport ? Quel intérêt pour ce pays d'investir dans le monde du sport ? Quelle est la finalité d'être organisateur de la Coupe du Monde 2022 ?

Citation. "Le sport est clairement accroc au Qatar et aujourd'hui, le Qatar est un acteur majeur du sport et en est accroc. Le sport est aussi pour eux un élément de cohésion sociale et d'unité. On est sur un pays jeune. Le Qatar a obtenu son indépendance en décembre 1971, donc c'est un pays récent. figurez-vous le PSG est plus ancien que le Qatar", décrypte Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport.

