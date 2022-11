Coupe du monde : ces 5 matchs de légende qui ont marqué l'histoire des Bleus

Des moments de joie, de folie, mais aussi de dramaturgie. En quinze participations à la Coupe du monde, l'Équipe de France a décroché deux étoiles, réalisé des exploits légendaires, mais aussi connu de cruelles défaites.

Certaines rencontres restent gravées dans les mémoires. Cinq matchs plus particulièrement : la tragique demi-finale France-Allemagne à Séville (1982), un extraordinaire France-Brésil (1986), mais surtout les trois finales disputées en 1998, 2006 et 2018.

Quatre ans après avoir décroché sa seconde étoile en Russie, l'Équipe de France aura la lourde tâche de défendre son titre au Qatar. 9 novembre, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour disputer le Mondial (20 novembre - 18 décembre). Parmi les élus, des piliers des Bleus (Lloris, Griezmann, Mbappé) et des surprises (Veretout, Saliba, Konaté). Paul Pogba et N'Golo Kanté, eux, ne feront pas partie de l’aventure. Blessés, ils ont dû déclarer forfait.

Les Bleus de 2022 seront-ils à la hauteur de leurs illustres prédécesseurs ? En attendant, retour sur les cinq plus grands matchs de l'Équipe de France.

1. France-Allemagne 1982 : la "nuit de Séville"

C'est peut être le match le plus tragique de l'histoire du football français. La fameuse demi-finale France-Allemagne lors de la Coupe du monde 1982. Quarante ans après, cette cruelle défaite est devenue un monument du sport tricolore.

Alors que les deux équipes sont à égalité - un but partout - à l'issue du temps réglementaire, les hommes de Michel Hidalgo se détachent 3-1 au début de la prolongation, un avantage de deux buts marqués par Marius Trésor (92e) et Alain Giresse (98e).

Mais la Mannschaft revient dans la rencontre grâce à Rummenigge et Fischer (3-3), avant de s'imposer aux tirs au but. Le tournant du match reste la grave blessure de Patrick Battiston, évacué inconscient du terrain après un choc provoqué par le gardien de but allemand Harald Schumacher. Deux dents de cassés, une commotion cérébrale... et pas de faute... On se demande encore comment les arbitres n'ont pas pu siffler. On appellera l'incident "L'attentat de Séville".

2. France-Brésil 1986 : le "match du siècle"

Une affiche de légende. Le 21 juin 1986, au stade Jalisco de Guadalajara (Mexique), l'Équipe de France de Platini élimine le Brésil porté par Zico, Socrates et Santana en quarts de finale de la Coupe du monde.



Les Auriverdes ouvrent rapidement le score par Careca (17e). Dans la chaleur étouffante de Guadalajara, les Bleus subissent les assauts répétés des Brésiliens. Mais Platini égalise sur un centre de Rocheteau avant la pause (40e).



La deuxième période se poursuit dans une intensité folle. Joël Bats se transforme en sauveur à plusieurs reprises, notamment devant Zico. Ce quart de finale épique se conclut par une séance de tirs au but mythique. Fait rarissime, Michel Platini rate le sien, mais Joël Bats arrête celui de Socrates. Le jeune Luis Fernandez s'élance et qualifie les Bleus au bout du suspens.

3. France-Brésil 1998 : le jour de gloire est arrivé

L'extase, la liesse populaire, la gloire... L'Équipe de France décroche la première Coupe du monde de son histoire. Tout le monde se souvient où il se trouvait ce 12 juillet 1998. Le match démarre fort. Il y a du rythme, des actions, des Bleus sans complexe. Des occasions pour Guivarc'h et Djorkaeff.



Et puis il y a ce corner à la 27e minute : Zidane marque de la tête. Le Stade de France explose. C'est surréaliste. 3 minutes après ce but, Ronaldo est lancé en contre-attaque. Barthez le devance et le percute. Choc brutal mais légal. C'est une image qui reste.



Le Brésil chancelle alors. Avant la mi-temps, les Bleus dégainent un nouveau coup de tête. "Zizou", encore lui, juste avant la pause, sur un corner de Djorkaeff. En seconde période, le match se corse. À la 67e minute, Desailly reçoit un second carton jaune en taclant irrégulièrement Cafu. En supériorité numérique, les Brésiliens multiplient les attaques. Denilson touche la barre. Finalement, dans les arrêts de jeu, Petit marque le troisième but.



"Et 1 et 2 et 3-0"... Et dans la foulée, le coup de sifflet final. Ce soir-là, Thierry Rolland a fait ce commentaire resté dans la légende : "On peut mourir tranquille".

4. France-Italie 2006 : Zidane part sur un coup de tête

Les adieux de "Zizou", cet épilogue si dramatique, les larmes partout en France devant les écrans géants. Cette finale France-Italie était l'aboutissement d'une formidable montée en puissance : Espagne, Brésil, Portugal... La France a terrassé trois immenses nations du foot.



87% des Français pensent que les Bleus vont gagner la Coupe du monde, selon un sondage IFOP réalisé le 6 et 7 juillet pour le quotidien L'Équipe. Le match débute parfaitement. À la 7e minute, la France obtient un penalty après une faute de Materazzi sur Malouda. Zidane le transforme en réalisant un geste fou : une panenka !



Cet avantage est de courte durée. À la 19e minute, Marco Materazzi, encore lui, égalise. Quelques minutes plus tard, à la 36e, corner similaire pour les Italiens, Luca Toni touche la barre. En seconde période, le match se ferme, les occasions se font rares. On sent que les Bleus dominent. Vieira sort sur blessure, "Zizou" se fait remettre l'épaule. C'est rugueux. Le score en restant à un but partout, les deux équipes doivent jouer la prolongation.



Et puis, un coup de théâtre se produit à la 107e minute : Zidane craque : il décoche ce coup de tête dans la poitrine de Materazzi. C'est son 12e carton rouge en carrière. L'Italie gagnera l'épreuve des tirs au but qui lui permet de remporter son quatrième titre mondial.

5. France-Croatie 2018 : une 2e étoile pour l'éternité

Deux ans après la défaite en finale de l'Euro 2016, l'heure de la revanche a sonné. Une nouvelle page d'histoire s'écrit ce 15 juillet 2018 au stade Loujniki de Moscou.



C'est le dernier acte d'une compétition où les Bleus sont montés en puissance. On se souvient d'un premier tour poussif face à l'Australie, au Pérou, au Danemark. Au sortir de la phase de poules de ce Mondial, on a du mal à envisager une seconde étoile. Ensuite, des Bleus enfin conquérants éliminent l'Uruguay et la Belgique pour se hisser en finale. En face, les Croates arrivent au forceps. Ils sortent le Danemark, puis la Russie, puis l'Angleterre à chaque fois aux tirs aux buts.



Le début de match est très compliqué. Les Bleus n'arrivent pas à rentrer dans la surface Croate durant la premier quart d'heure. Et pourtant à la 17e, minute, coup franc de Griezmann... Mandzukic dévie la balle dans son propre but. Le premier but arrive donc un peu par miracle. Les Français mènent dix minutes. Avant l'égalisation d'Ivan Perisic.



Heureusement, quelques minutes plus tard, à 38e, ce même Perisic touche le ballon de la main dans la surface. Griezmann transforme le penalty. C'est le premier tir cadré des Bleus dans ce match.



En seconde période, et en l'espace de six minutes, Paul Pogba et Kylian Mbappé portent le score à 4-1. Le suspens est terminé. Mandzukic réduira cependant la marque en profitant d'une erreur d'Hugo Lloris. Le match s'achève à 4-2. La France est la première équipe à gagner la finale en marquant quatre buts, depuis le Brésil en 1970.





"1982-2018 : Bleus, leurs matchs de légende, les coulisses". À l'occasion de la Coupe du monde 2022, Julien Sellier revient sur 5 matchs de légende des Bleus, aux côtés de ceux qui étaient sur la pelouse mais aussi en tribunes. Revivez les moments de joie, de folie, de dramaturgie aussi, et découvrez des anecdotes inédites sur les rencontres.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.





