Coupe du monde 2022 : le Qatar est-il vraiment un pays de football ?

Le sujet du jour. Le championnat de foot qatari a été créé au début des années 70. Certains clubs appartiennent à la famille royale. Il y a douze équipes. Globalement, c’est un niveau Ligue 2, voire de Nationale pour les formations en bas de tableau. Le club le plus titré est Al-Sadd, qui a remporté 16 titres nationaux, dont 3 des 4 derniers. C’est le plus structuré. Xavi, l’entraineur du FC Barcelone, entrainait Al-Sadd entre 2019 et 2021. L’équipe de France va bénéficier des infrastructures du club pendant toute la durée de la Coupe du monde. Ce sera son camp de base.

Pourquoi on en parle ? Que représente le football au Qatar ? Que vaut la sélection nationale ? Comment le pays a amélioré le niveau de ses équipes au fil des années ?







Analyse. "Le niveau de la sélection qatarie a progressé. Mais ce n’est évidemment pas le top niveau mondial. Le Qatar va affronter le Sénégal, l’Équateur et les Pays-Bas dans le groupe A de la Coupe du monde. Son défi, c'est de sortir de ce groupe. La sélection qatarie est 49e au classement FIFA, elle est à peu près au niveau de la Grèce et du Paraguay. Cette équipe n’a pas naturalisé beaucoup de joueurs, elle s’appuie sur des joueurs qataris formés à Doha", analyse Nicolas Georgereau, journaliste au service des sports de RTL.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info