L'équipe de France va participer à la 16e Coupe du monde (sur 22 possibles) de son histoire. Champions du monde en 2018, les hommes de Didier Deschamps débarquent au Qatar avec le statut de tenants du titre. Si les Bleus vont tenter de remporter un 2e Mondial consécutif, ils devront faire sans plusieurs cadres. N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku et Karim Benzema, dernier forfait en date, manquent à l'appel.

Cette Coupe du monde 2022 est unique, déjà par le choix du lieu. Premier pays arabe à accueillir un Mondial de football, le Qatar fait l'objet de nombreuses polémiques, en particulier sur les droits humains et sur la question écologique. Autre première dans l'histoire, la Coupe du monde se déroule en fin d'année et non pendant la période estivale. La préparation des 32 nations participantes a aussi été très courte.

Avant d'observer les premiers pas des Bleus dans ce Mondial, nous avons voulu retourner en arrière pour savoir comment l'équipe de France avait abordé la Coupe du monde dans le passé. Retour sur l'édition 1998 où la sélection française avait décroché son premier titre mondial. Quatre ans plus tard, la France avait tenté de défendre son titre. Une situation qui rappelle celle des hommes de Didier Deschamps en 2022. Nous parlerons aussi du dernier Mondial, disputé en 2018 et remporté par les Bleus en Russie. 10 champions du monde sont d'ailleurs du voyage au Qatar pour cette édition 2022.

1998 : première étoile

Le contexte. Pour la deuxième fois dans son histoire, la France a l'honneur d'accueillir la Coupe du monde de football. Une génération, passée à côté, a rangé les crampons, Aimé Jacquet, sélectionneur des Bleus depuis 1994, ne compte plus sur les Cantona, Papin et Ginola. Didier Deschamps est le capitaine de cette équipe de France, pétrie de talent mais encore inexpérimentée en Coupe du monde. Les Bleus avaient loupé les deux dernières éditions, échouant à glaner un ticket pour le Mondial 1990 puis pour celui de 1994. La faute à un tir dans la lucarne du Bulgare Emil Kostadinov.

La préparation. Surprise, Aimé Jacquet dévoile dans un premier temps une liste de 28 joueurs avant de la réduire à 22 noms pour cette Coupe du monde à domicile. Lionel Letizi, Martin Djetou, Sabri Lamouchi, Ibrahim Ba, Pierre Laigle et un certain Nicolas Anelka sont écartés par le sélectionneur. La jeunesse tricolore, incarnée par Henry, Trézéguet ou Vieira, a la confiance d'Aimé Jacquet. Tête d'affiche des Bleus, Zinédine Zidane est bien présent et est évidemment très attendu pour ce Mondial.



Le résultat. 3 victoires en autant de matchs, 9 buts inscrits, la France réussit parfaitement sa phase de poules. Mais la suite est plus périlleuse pour les Bleus. Les hommes d'Aimé Jacquet ont besoin des prolongations pour se défaire du Paraguay, grâce à Laurent Blanc, buteur en or, lors des 8es. Au tour suivant, les Français parviennent à se défaire de l'Italie lors des tirs au but. Lilian Thuram, auteur surprise d'un doublé face à la Croatie, envoie ensuite les Bleus en finale. Et le 12 juillet 1998, date historique pour le football français, l'équipe de France trouve le chemin des filets à trois reprises, dont deux buts de la tête inscrits de la tête par Zinédine Zidane, contre le Brésil et conquiert sa première Coupe du monde.

2002 : le plantage japonais

Le contexte. Championne du monde en 1998 et sacrée à l'Euro 2000, l'équipe de France se présente au Mondial 2002 avec l'ambition de remporter un deuxième Mondial consécutif. Après le sacre de 1998, le sélectionneur de l'équipe de France s'appelle Roger Lemerre. Cette sélection française a néanmoins perdu Didier Deschamps et Laurent Blanc, partis à la retraite. Mais l'espoir de glaner un second titre mondial est fort. Adidas, dans une publicité, se voit déjà poser une deuxième étoile sur le maillot bleu.

La préparation. Si Robert Pirès est absent, l'équipe de France peut se targuer d'avoir une attaque de feu pour cette Coupe du monde. Thierry Henry, David Trézéguet et Djibril Cissé, préféré à Anelka, ont tous terminé meilleurs buteurs dans leurs championnats respectifs. Auteur d'une volée magistrale en finale de Ligue des champions, Zinédine Zidane est attendu comme le parfait chef d'orchestre pour mener cette équipe. Battus par la Belgique avant de s'envoler au Japon, les Bleus s'imposent difficilement face à la Corée du Sud pour leur dernière répétition. Le groupe est perturbé par une incertitude concernant Zinédine Zidane, sorti sur blessure lors du dernier match de préparation.

Le résultat. C'est donc sans Zidane que l'équipe de France dispute le match d'ouverture de ce Mondial 2002, perdu par les Bleus face au Sénégal. Privé de nouveau de son meneur de jeu et réduit à dix après l'expulsion de Thierry Henry, la France concède le nul contre l'Uruguay. Mais elle peut encore se qualifier avant son dernier match, elle doit gagner sa dernière rencontre de poule par deux buts d'avance. Le retour de Zidane ne change rien, les Bleus s'inclinent face au Danemark et sont éliminés prématurément de la compétition.

2018 : la Coupe de retour à la maison

Le contexte. Organisatrice de l'Euro 2016, la France s'est inclinée en finale face au Portugal. Brouillé avec Didier Deschamps après l'affaire de la sextape concernant Mathieu Valbuena, Karim Benzema n'est plus sélectionné en équipe de France. Mais "DD" peut compter sur la nouvelle génération, incarnée par le jeune Kylian Mbappé (19 ans), pour accompagner les cadres comme Lloris, Griezmann ou Giroud. Petite inquiétude, les Bleus peuvent alterner entre le chaud et le froid. S’ils sont capables de s’imposer (4-0) face aux Pays-Bas, ils peuvent aussi faire match nul (0-0) face au Luxembourg ou perdre contre la Colombie alors qu’ils comptaient 2 buts d’avance.



La préparation. Outre les traditionnels matchs amicaux (2 victoires, 1 nul), l'équipe de France fait face à une polémique autour d'Adrien Rabiot. Mécontent de ne pas figurer dans la liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial, le milieu de terrain refuse la place de réserviste et restera éloigné de la sélection pendant de nombreux mois. Sur le plan sportif, les Bleus semblent prêts à réaliser une grande Coupe du monde.





Le résultat. Peu brillants lors de ses trois matchs de poules, les Français font néanmoins le boulot avec 7 points au compteur et une 1re place. À l'issue d'une rencontre historique, marquée par une volée splendide de Benjamin Pavard, la France passe l'obstacle argentin lors des 8es de finale. Après un match maitrisé contre l'Uruguay lors des quarts, les Bleus "mettent le seum" à la Belgique et se qualifient pour la finale. 12 ans après sa dernière finale de Coupe du monde, la France affronte une Croatie fatiguée. Mandzukic (contre son camp), Griezmann, Mbappé et enfin Pogba offrent la victoire aux Bleus. Capitaine en 1998, sélectionneur en 2018, la victoire colle bien à Didier Deschamps lorsqu'il s'agit de Coupe du monde. En espérant que le succès sera de nouveau au rendez-vous pour le sélectionneur et ses joueurs au Qatar...

