Coupe du monde 2022 : Morgan Freeman, BTS… Ce qu’il faut retenir de la cérémonie d’ouverture

La Coupe du monde de football au Qatar est officiellement lancée. Pour entamer la compétition, une cérémonie d'ouverture a eu lieu dans le stade d'Al-Bayt, peu avant le premier match du tournoi opposant le Qatar à l'Équateur. Pour ce lancement, on a retrouvé l'acteur américain Morgan Freeman et l'un des chanteurs du célèbre groupe de K-pop, BTS. Le Champion du monde français de 1998, Marcel Desailly, était de la partie et a présenté au public le trophée destiné aux vainqueurs.

"Avec de la tolérance et du respect, nous pouvons vivre ensemble", a lancé Morgan Freeman lors d'un échange avec Ghanim Al-Muftah, un jeune homme handicapé. Jungkook, l'un des sept membres du groupe sud-coréen de K-pop, a interprété Dreamers au côté du chanteur qatari Fahad Al-Kubaisi. Ce morceau est l'un des hymnes du Mondial.

"Des personnes de races, de nationalités, de croyances et d'orientations différentes se réuniront ici au Qatar et autour d'écrans sur tous les continents", a déclaré l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. "Qu'il est beau pour les gens de mettre de côté ce qui les sépare pour préserver leur diversité et ce qui les unit en même temps", a-t-il encore lancé.

