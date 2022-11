Coupe du monde : Disasi, Kolo Muani, Fofana... Qui sont les 16 nouveaux Bleus par rapport à 2018 ?

Des 23 Français sacrés champions du monde en Russie en 2018, il n'en reste que 10 quatre ans plus tard au Qatar : les trois gardiens Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Lucas Hernandez en défense, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devant.

Exit, pour différentes raisons, les défenseurs Presnel Kimpembe, Samuel Umtiti, Adil Rami, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, les milieux Corentin Tolisso, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi et Thomas Lemar, les atatquants Nabil Fekir et Florian Thauvin.

Place à Axel Disasi, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Jordan Veretour, Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Kingsley Coman et Karim Benzema.

Benzema de retour au Mondial huit ans après

Sacré Ballon d'Or le 17 octobre dernier, sélectionné à 97 reprises en équipe de France depuis 2007 (37 buts), vainqueur de cinq Ligue des champions, l'attaquant du Real Madrid (34 ans) n'a quasiment plus de secret pour le grand public, qui le redécouvre en Bleu depuis mai 2021 après cinq ans de mise au ban en raison de l'affaire de la "sextape". Il y a huit ans au Brésil, il avait inscrit trois buts.

Rabiot (27 ans, 29 sélections) a sans doute lui aussi marqué les esprits de celles et ceux qui suivent le football de loin en raison de son refus de faire partie des réservistes il y a quatre ans. Comme dans le cas de Benzema, Didier Deschamps a su tourner la page en rappelant l'ancien milieu du PSG, aujourd'hui maillon fort de la Juventus.

Coman (26 ans, 40 sélections) est lui aussi (brièvement) passé par Paris et Turin, avant de s'installer au Bayern Munich depuis 2015. Il avait alors tout juste 19 ans. Sept ans plus tard, son plus grand coup d'éclat reste son but - le seul - en finale de la Ligue des champions 2020 face au... PSG. En Bleu, il n'a marqué que cinq fois, jamais dans un grand tournoi.

Jeunes et ambitieux

Parmi les 13 autres nouveaux visages par rapport à 2018 (la liste a été élargie de 23 à 26 éléments), deux seulement comptent plus de 10 sélections : Koundé (27 ans) en défense (12), Tchouaméni (22 ans) au milieu (14). Tout deux ont rejoint l'été dernier les géants espagnols que sont le FC Barcelone et le Real Madrid, que Camavinga (20 ans, 4 sélections) avait rejoint un an plus tôt.

Ces derniers mois ont aussi vu l'émergence en équipe de France de Théo Hernandez (25 ans), petit frère de Lucas, 7 sélections comme les défenseurs centraux Saliba (21 ans, Arsenal, OM l'an passé) et Upamecano (24 ans, Bayern Munich depuis 2021, aucun club français chez les professionnels). Mais le piston gauche de l'AC Milan, lui, a toujours été titulaire quand il a joué.

Inexpérience en Bleu

De part sa chevelure et ses prestations avec l'OM, Guendouzi (23 ans) est devenu une figure de la Ligue 1 et commence à se faire une place en équipe de France (6 sélections). Son partenaire en club Veretout en compte une de moins à 29 ans. L'ancien Nantais et Stéphanois a passé la moitié de sa carrière à l'étranger (Aston Villa, Fiorentina, AS Rome) avant de revenir sous les projecteurs de Marseille.



Les cinq derniers noms totalisent ensemble 10 apparitions sous le maillot frappé du coq et reflètent le vent de jeunesse qui souffle sur ces Bleus : 4 pour Marcus Thuram (25 ans), fils de Lilian et attaquant du Borussia Mönchengladbach après deux saisons à Sochaux et deux autres à Guingamp ; 2 pour l'ancien Nantais (23 ans) Kolo Muani (23 ans, Eintracht Francfort), le milieu monégasque Fofana (23 ans) et le défenseur de Liverpool Konaté (23 ans).

Disasi, l'invité surprise

Reste le visage le moins connu, celui de Axel Disasi (24 ans), défenseur de Monaco appelé au dernier moment pour pallier au forfait de Presnel Kimpembe. Trois fois appelé chez les -20 ans, le Francilien de 1,90 m n'avait encore jamais été convoqué par Didier Deschamps. Pas sûr toutefois que l'ancien Rémois ne dispute la moindre minute au Qatar.

