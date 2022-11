INVITÉ RTL - Adrien Rabiot sur Didier Deschamps : "On n'a jamais eu une mauvaise relation"

J-7 pour les Bleus. L'équipe de France commencera sa Coupe du monde face à l'Australie mardi 22 novembre (20h). Avant de s'envoler avec le reste du groupe pour le Qatar, Adrien Rabiot s'est confié au micro de RTL sur ce Mondial 2022. À 27 ans, le milieu de la Juventus Turin va disputer sa première Coupe du monde.

"Je n'avais pas peur de ne pas y être", confie-t-il au sujet de sa sélection pour cette compétition. Les absences conjuguées de N'Golo Kanté et de Paul Pogba ont aussi permis à Rabiot de se voir plus facilement au Qatar. "J'étais performant, je sais que le sélectionneur compte sur moi. Avec les absences de N'Golo (Kanté) et de Paul (Pogba), j'avais moins de pression qu'en 2018".

Adrien Rabiot n'avait pas été sélectionné pour le précédent Mondial, remporté par les Bleus du côté de la Russie. Mécontent, le joueur avait même refusé la place de réserviste. "Malgré l'épisode de 2018, on n'a jamais eu une mauvaise relation avec Didier Deschamps", assure-t-il. À la suite de ce refus, le sélectionneur avait banni le milieu avant de finalement le rappeler en septembre 2020. "On s'est mieux compris, on a beaucoup plus échangé. J'ai grandi aussi", confie-t-il au sujet de son entente avec Didier Deschamps.

