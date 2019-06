Coupe du Monde 2019 : les Bleues ont-elles réussi leur Mondial ?

et AFP

publié le 29/06/2019 à 11:44

"Malgré leurs efforts et leur talent, la compétition s’arrête ici pour nos Bleues. Mais elles ont définitivement gagné le cœur des Français !" Ces mots sont signés Emmanuel Macron. Le président de la République a rendu hommage à l'équipe de France féminine de football après son élimination face aux Américaines (2-1) vendredi 27 juin au Parc des Princes.

Après cette défaite, la sélectionneuse Corine Diacre a reconnu "un échec sportif", alors que l’objectif affiché de son équipe était de se hisser au moins jusqu'en finale. "Il ne faut pas se cacher, on est loin de notre objectif, a reconnu la coach des Bleues. J'espère qu'on a gagné autre chose ce soir et depuis le début de la compétition, le cœur des gens et que ça va aider notre discipline à franchir encore un cap, un palier".

Les Françaises, qui auraient pu bénéficier d'un penalty en fin de match, peuvent tout de même se féliciter de l'intérêt qu'elles ont suscité chez le public. En plus des matchs qu'elles ont tous disputé à guichets fermés, les Bleus ont battu des records d'audiences à la télévision. Leur dernière rencontre, face aux coéquipières de Megan Rapinoe, a rassemblé 11,8 millions de téléspectateurs.

Retombées économiques

Signe de l'attractivité de ce Mondial, le diffuseur TF1 a rapidement réajusté ses tarifs publicitaires. Pour 30 secondes à la mi-temps, les annonceurs ont déboursé 116.000 euros brut pour les deux derniers matchs de poule, au lieu de 73.000 euros pour le match d'ouverture.

Bonne nouvelle pour le championnat de France dames (D1), le groupe de chimie Arkema a profité du Mondial pour annoncer qu'il serait partenaire de la D1 pendant trois saisons. L'entreprise qui va accoler son nom à cette "D1 Arkema" versera 1 million d'euros par an, à partager entre les douze clubs du championnat, déjà mieux mis en valeur depuis le début de la saison grâce à la diffusion des rencontres sur les chaînes de Canal+.

Un boom des licenciées ?

Quant au nombre d'inscriptions de demandes de licence dans les sections féminines des clubs de foot, il faudra attendre la rentrée pour savoir si de nombreuses jeunes filles vont vouloir imiter Eugénie Le Sommer, Wendie Renard et Amandine Henry.



La Coupe du monde devait permettre à la France d'atteindre rapidement la barre des 200.000 pratiquantes, contre 185.000 licenciées actuellement (et 2 millions chez les garçons). Cet objectif reste clairement dans le viseur. "En juin 2020 on y sera largement", disait à l'AFP la vice-présidente de la Fédération, Brigitte Henriques, avant le coup d'envoi du Mondial.