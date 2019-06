Emmanuel Macron aux Bleues : “C’est votre année”

publié le 04/06/2019 à 13:21

"Avoir le bon schéma de jeu et savoir jouer tous ensemble". Voilà les conseils prodigués par Emmanuel Macron aux joueuses de l'équipe de France féminine mardi 4 juin lors de sa venue à Clairefontaine.



Un an après avoir rendu visite aux hommes de Didier Deschamps, qui ont par la suite remporté la Coupe du Monde en Russie, le chef de l'État a tenu le même discours à Amandine Henry, la capitaine, et ses coéquipières.

En citant plusieurs fois l'exemple du Mondial organisé dans l'Hexagone en 1998, et l'élan populaire suscité par Zidane et les siens, Emmanuel Macron a lancé aux Bleues : "C'est votre année".



Le chef de l'État a reçu un maillot avec le numéro 25 des mains de Corine Diacre. Son épouse, Brigitte Macron, a quant à elle reçu le numéro 26. Plus tard dans l'après-midi, Emmanuel Macron recevra Griezmann, Pogba et les champions du monde pour leur remettre la légion d'honneur.



Les joueuses de l'équipe de France, elles, procèdent aux derniers réglages avant le match d'ouverture du Mondial, vendredi 7 juin au Parc des princes face à la Corée du Sud.