publié le 17/06/2019 à 06:57

Après deux victoires en autant de matches face à la Corée du Sud (4-0) puis la Norvège (2-1), l'équipe de France féminine de football compte terminer sa phase poules en beauté face au Nigéria, ce lundi 17 juin à 21h, au Roazhon Park de Rennes. Déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, un match nul suffirait aux Bleues pour terminer à la première place du groupe.



La sélectionneuse Corinne Diacre s'est déjà imposée comme l'un des principaux visages de ce début de compétition. Sa passion pour le football est née dans la ville de son enfance : Saint-Chamond, dans la Loire.

Plus de 35 ans après, les habitants de cette commune n'ont pas oublié la petite fille brune qui ferraillait sur les pelouses aux côtés des garçons, véritable amoureuse du ballon rond : "C'était d'abord une passionnée. Sur toutes les photos, c'est elle qui avait le ballon dans les bras".

