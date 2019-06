publié le 28/06/2019 à 19:45

Au coup d'envoi du quart de final entre les Bleues et les Américaines, il sera 4h du matin à Osaka, au Japon, c'est peut-être un peu tôt et l'ambiance entre Emmanuel Macron et Donald Trump n'est pas au beau fixe.

Surtout, le président américain n'a pas forcément envie de regarder, il est invectivé régulièrement par la star de l'équipe américaine, Megan Rapinoe, très hostile à sa politique. La milieu de terrain est une militante LGBT revendiquée. Donald Trump représente tout ce qu'elle déteste et inversement.



La Coupe du Monde sert-elle pour autant la cause du féminisme ? Oui et non. Il est déplorable par exemple que des sites internet recensent la liste des joueuses lesbiennes participant à la compétition.

C'est tout juste si on ne sous-entend pas que le foot, discipline masculine à l'origine, ne pourrait-être réservée qu'aux femmes homosexuelles. Non, le sport n'est pas là pour assurer la promotion de telle ou telle orientation sexuelle. Il est universel.

En revanche, s'il s'agit de parler du droit des femmes, oui la coupe du monde sert la cause féministe. Elle démontre que le sport peut-être une source d'épanouissement pour les femmes comme pour les hommes et qu'elles ont évidemment le droit de le pratiquer, contrairement à ce que l'on disait, il n'y a encore pas si longtemps...