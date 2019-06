publié le 29/06/2019 à 00:04

Le rêve s'est brutalement arrêté pour les Bleues ce vendredi 28 juin. Défaites 2-1 par les Américaines, les joueuses de Corine Diacre disent adieu à "leur" Mondial à domicile. Les championnes du monde en titre américaines, portées par une excellente Megan Rapinoe, auteure d'un doublé, affronteront l'Angleterre en demi-finale mardi soir à Lyon. La réduction du score de Wendie Renard et l'ambiance survoltée du Parc des Princes en fin de match n'auront pas suffi.

"On savait que dominer n'était pas gagner. On a fait une erreur défensive en première mi-temps que l'on paye cash. On a peut-être fait le plus beau match de la compétition mais ça n'a pas suffi", a réagi Amandine Henry au micro de Canal+.

"Quand elles ont mené 2-0 elles ont mis le bus devant, il y avait toujours un pied, une jambe qui traînait. C'était pas facile de trouver la faille. On a tout tenté, on a essayé de frapper dans tous les sens mais voilà, ça n'est pas rentré. On a tout donné et malheureusement c'est pas passé. Il faut continuer à travailler", a-t-elle conclu.

"Il nous a peut-être manqué ce grain de chance", a jugé Wendie Renard sur TF1. "C'est difficile parce que je pense que l'on fait quand même un bon match. On a mis les ingrédients nécessaires pour bousculer cette équipe. On était prévenues, on ne voulait pas prendre de but dans le premier quart d'heure mais on prend ce vieux but sur coup franc à la cinquième minute. C'est dans leur mentalité de vouloir tout de suite écraser l'adversaire. Je pense qu'elles n'ont pas montré grand-chose ce soir, mais elles passent. Bravo à elles."

"Je pense que l'on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait le match parfait parce qu'il n'est pas gagné mais malgré tout, que voulez-vous que je reproche à mes joueuses, à part avoir manqué d'efficacité ? C'est comme ça. Il fallait un vainqueur ce soir. Ce sont les États-Unis", a estimé Corine Diacre. "Ça ne passe pas encore ce soir on était pas loin, on n'a pas à rougir. On a fait de belles choses mais il faut encore travailler, tout simplement. J'espère qu'on n'a pas déçu trop de monde ce soir. J'espère que ça va aider notre discipline à grandir encore un peu. "