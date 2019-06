VIDÉO - France - États-Unis : le but de Rapinoe

publié le 28/06/2019 à 21:18

Ce quart de finale tant attendu entre l'équipe de France et les USA ne pouvait pas plus mal débuter pour les Bleues. Megan Rapinoe a trouvé le chemin des filets après 4 minutes et 43 secondes de jeu, sur un coup franc qui est passé entre plusieurs jambes dont celle de Amandine Henry. Masquée, la gardienne Sarah Bouahddi n'a rien pu faire.

C'est le quatrième but de Rapinoe dans cette Coupe du Monde. Celle qui conteste ouvertement la politique de Donald Trump et refuse de chanter l'hymne américain avait participé au festival offensif de la Thaïlande (13-0) avant de signer un doublé sur penalty en 8es face à l'Espagne (2-1).

À l'origine du coup franc signalé en faveur des Américaines, une faute de Griedge Mbock sur la star Alex Morgan. Autre mauvaise nouvelle pour les filles de Corinne Diacre, la défenseuse centrale a écopé d'un carton jaune forcément embêtant pour la suite de la partie.