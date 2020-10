publié le 09/10/2020 à 11:35

"Mediapro doit respecter ses engagements". Après les propos de la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, jeudi 8 octobre, le conflit entre le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 (via la chaîne Téléfoot) et la Ligue de football professionnel prend la tournure d'une affaire d'État.

Impacté par la pandémie de coronavirus, le groupe espagnol cherche à renégocier les droits télé du championnat de France, qu'il a acquis en mai 2018 pour la période 2020-2024 moyennant la somme record de 814 millions d'euros par saison. Refus catégorique de la LFP, qui risque la banqueroute, selon Vincent Chaudel, économiste du sport.

"On est dans un effet domino où on a commencé au printemps par l'arrêt de la compétition, qui a acté la perte d'un quart des revenus du football français. Derrière, on pensait reprendre avec du public et on a le problème des jauges avec la Covid. Et tel un coup de grâce arrive le problème avec le diffuseur".

Oui, il y a des clubs qui vont avoir de vrais problèmes de trésorerie Vincent Chaudel, économiste du sport Partager la citation





"Jusqu'ici le football français était préservé parce que plus de 50% de ses revenus étaient liés aux droits télé ; c'était quelque part comme un airbag pour le protéger de l'accident. Donc, oui, il y a des clubs qui vont avoir de vrais problèmes de trésorerie immédiats, et peut-être de solvabilité dans les mois à venir".