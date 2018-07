publié le 30/05/2018 à 16:28

Les droits télévisés de la Ligue 1 échappent à Canal+, au profit du groupe espagnol Mediapro. Montant de ces droits : 1,153 milliard d'euros, faisant rivaliser le championnat français avec ses concurrents européens. La surprise a été de taille à l'annonce de ce bouleversement télévisuel.



Mediapro, géant des médias espagnol, a obtenu la plupart des lots. Il récupère par exemple les matchs du dimanche à 13 heures et 21 heures, ceux du vendredi à 21 heures, du samedi à 17 heures, ainsi que le multiplexe de quatre matches le dimanche à 15 heures.

Basé à Barcelone et dirigé par Jaume Roures, l'un des hommes les plus influents de la toute puissante Liga espagnole, Mediapro s'était associé depuis deux saisons à BeIn Sports pour profiter de l'aura, du nom et de la puissance financière de la grande chaîne qatarie, qui diffuse la Ligue 1 désormais très suivie en Espagne avec un traitement spécial pour le PSG et sa grande star Neymar, ancien du FC Barcelone.

Autre atout du groupe catalan : sa chaîne gratuite Gol Television qui diffuse un match en clair chaque semaine. Un schéma que l'on pourrait retrouver en France. Enfin, c'est la garantie d'une ouverture en Asie pour Mediapro. Détenu majoritairement par un consortium chinois depuis début 2018, Mediapro s'est étendu, vise grand et la Ligue 1 est son premier trophée en dehors de l'Espagne.

La déconvenue italienne

Les Italiens avaient fait brièvement connaissance avec ce groupe espagnol qui avait acquis en février dernier pour plus d'un million euros, comme pour la Ligue 1, le football transalpin.



Mais Silvio Berlusconni, propriétaire de SkyItalia notamment, avait déclenché une guérilla judiciaire, obtenant que ce concurrent encombrant verse un million d'euros supplémentaire au titre de garantie. La société a alors préféré être libérée de son contrat pour venir investir en France





Et maintenant ?

Désormais, Mediapro va créer une chaîne 100% foot. Il va pour cela lui falloir l'accord du CSA, puis des accords de distribution pour figurer sur des bouquets par exemple Orange ou CanalSat. S'il n'y a pas d'accord CSA, le groupe conservera les droits de sous-licence, qui lui permettront de revendre ce qu'ils ont acquis mardi 29 mai.