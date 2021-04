Bosnie-France : Mondial 2022, Euro, Mbappé... Des enjeux à tiroir pour les Bleus

publié le 31/03/2021 à 18:25

La première des trois fenêtres consacrées aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 se referme mercredi 31 mars (20h45) à Sarajevo pour l'équipe de France avec un troisième match en huit jours. Après le nul concédé à domicile face à l'Ukraine (1-1) et un succès acquis avec de nombreux remplaçants au Kazakhstan (0-2), les Bleus se frottent à la Bosnie-Herzégovine, sans doute avec leur équipe type.

Premier enjeu de cette rencontre, effectuer un pas de plus vers la qualification directe pour le Qatar, promise au premier de chacun des dix groupes de la Zone Europe. Pour des Bleus champions du monde, ne pas gagner face à la 56e nation au classement Uefa, en perte de vitesse (aucune victoire depuis fin 2019, série en cours de cinq nuls et cinq défaites), ferait tache dans ces éliminatoires, surtout après le match nul contre l'Ukraine.

En bon capitaine, Hugo Lloris a tenu à mobiliser ses troupes pour donner un dernier coup de collier. "Il faut se faire violence, malgré les circonstances, les heures de voyage. En juin et j'espère juillet il y aura d'autres objectifs. C'est important de finir cette parenthèse qualifications sur une bonne note".

Dernier examen avant la liste pour l'Euro

Mais en ligne de mire, il y a aussi cet Euro reporté d'un an (11 juin-11 juillet). Ce Bosnie-France est ainsi le dernier examen grandeur nature pour les joueurs avant l'annonce, mi-mai, de la liste de 23 joueurs pour le rendez-vous continental, la dernière impression qu'ils vont laisser au sélectionneur.

Si Didier Deschamps a évacué cette idée, pour ne pas rajouter de pression à l'enjeu ("Il y aura derrière deux mois de compétition"), les minutes écoulées et à venir ont été et seront précieuses pour les Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar, plus quelques doublures à certains postes.

Mbappé doit rebondir

Evidemment, Kylian Mbappé n'a pas à gagner sa place pour l'Euro. Mais l'attaquant du PSG doit rebondir après deux sorties mitigées, comme l'admet Didier Deschamps. "Lui le premier ne peut pas être satisfait de ce qu'il a fait. Évidemment, il a envie de marquer, faire marquer. Mais non je ne le sens pas du tout affecté".

A priori Benjamin Pavard sera aussi de l'aventure, ce qui n'empêche pas le défenseur du Bayern Munich de rester pleinement investi. "On se donne à fond. Après, ce sera le choix du sélectionneur mais on en sait jamais, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit". Le meilleur moyen est encore de remporter ce dernier match avant la liste de mai, comme l'équipe de France l'a fait lors de ses sept dernières rencontres à l'étranger.

Une huitième constituerait un nouveau record dans l'histoire des Bleus. Viendra ensuite le temps de la réflexion, Deschamps ne l'a jamais caché : le moment-clé dans la conquête en 2018 s'est joué en mai, quand il a dû composer son groupe et viser juste dans la complémentarité des uns et des autres.