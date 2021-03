Mondial 2022 : la France s'impose 2-0 face au Kazakhstan

et AFP

publié le 28/03/2021 à 16:53

L'équipe de France est allée chercher sa première victoire en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 ce dimanche 28 mars. Les Bleus se sont imposés sur la pelouse du Kazakhstan sur le score de 2 buts à 0. Ils prennent provisoirement la tête du groupe D, en attendant le résultat du match opposant l'Ukraine à la Finlande.

Après un match compliqué face à l'Ukraine mercredi, qui s'est soldé sur un match nul (1-1), les hommes de Didier Deschamps ont réagi de la meilleure des manières. Ousmane Dembélé a ouvert le score (20e) d'une frappe croisée à ras de terre et les Bleus ont doublé la mise grâce à un but contre son camp de Sergueï Maliy (44e), après plusieurs gaffes défensives du Kazakhstan. Kylian Mbappé, entré en seconde période, a manqué un penalty, arrêté par le gardien.

Prochain rendez-vous à Sarajevo, le mercredi 31 mars. Les Bleus affronteront la Bosnie-Herzégovine. Face à Miralem Pjanić et ses coéquipiers, ils devront assurer pour consolider leur place au sommet du groupe. En cas de victoire, il s'agira de leur huitième succès consécutif à l'extérieur et dépasseront le record établi entre 1990 et 1991.