Bosnie-France : découvrez les compos de départ probables sans Giroud

Griezmann, Rabiot, Varane, Mbappé et Kimpembe avec les Bleus à Solna le 5 septembre 2020

publié le 31/03/2021 à 15:30

Le retour de l'équipe (presque) type pour engranger trois points de plus, ce qui ferait sept sur neuf possibles lors de cette première séquence dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ? Trois jours après la victoire acquise avec neuf remplaçants supposés au coup d'envoi au Kazakhstan (0-2), Didier Deschamps va sans doute aligner l'équipe qu'il considère comme la plus compétitive, mercredi 31 mars (20h45) en Bosnie.

Principale victime de la dernière mise en place : Olivier Giroud, qui devrait être suppléé par Kylian Mbappé en pointe, avec l'inamovible Antoine Griezmann en soutien (pour un 46e match de suite en Bleu) et les flèches Kingsley Coman et Ousmane Dembélé sur les côtés. Au milieu, en l'absence de N'Golo Kanté, les deux places semblent promises à Paul Pogba et Adrien Rabiot.

Derrière, pas de surprise à attendre. Hugo Lloris va égaler les 123 sélections de Thierry Henry (à 19 du record de Lilian Thuram, 142). Les champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont attendus sur les côtés, de même que Raphaël Varane dans l'axe. Le Parisien Presnel Kimpembe est devenu le premier choix du sélectionneur pour accompagner le Madrilène.

La Bosnie à 5 derrière ?

Face au 4-4-2 (ou 4-2-3-1) français, quelle stratégie sera retenue par le sélectionneur adjoint de la Bosnie-Herzégovine, Elvir Rahimic (Ivaylo Petev est positif au coronavirus) ? La réussite des Ukrainiens au Stade de France (1-1) il y a huit jours avec un schéma en 5-4-1 pourrait être source d'inspiration.

L'autre tendance est un 4-4-2 avec les deux joueurs les plus expérimentés, Miralem Pjanic (FC Barcelone, 99 sélections, 15 buts) au milieu et Edin Dzeko (AS Rome, 113 sélections, 59 buts) devant, aux côtés du Nîmois Haris Duljevic. Autre danger potentiel pour les Bleus, le milieu de l'AC Milan Rade Krunic.

Bosnie-France : les équipes de départ probables

Bosnie-Herégovine : Sehic - Todorovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic (ou Stevanovic), Sanicanin, Civic - Krunic, Cimirot, Pjanic - Dzeko, Duljevic

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Dembélé, Pogba, Rabiot, Coman - Griezmann, Mbappé