publié le 24/03/2021 à 19:45

Cette contre-performance ne compromet en rien la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar puisqu'il reste neuf matches à disputer d'ici au mois de novembre et que les quatre adversaires des Bleus n'ont sur le papier rien d'effrayant (Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Finlande et Kazakhstan). Mais le nul (1-1) concédé par l'équipe de France à Saint-Denis face aux Ukrainiens n'a rien de rassurant, surtout en vue du prochain objectif majeur, l'Euro (11 juin-11 juillet).

Un peu plus de quatre mois après le carton infligé aux mêmes Ukrainiens (7-1) en amical sur la même pelouse, les champions du monde ont ouvert le score par Antoine Griezmann à la 19e minute et se sont procurés plusieurs occasions pour doubler la mise avant la pause, par Kingsley Coman ou Olivier Giroud notamment. Ils se sont finalement fait rejoindre à la 57e sur un but étrange, contre son camp, de Presnel Kimpembe.

Au terme de la première journée dans le groupe D des éliminatoires de la zone Europe, quatre équipes se retrouvent à égalité avec 1 point : la France, l'Ukraine ainsi que la Finlande et la Bosnie, qui se sont aussi séparées sur un score nul (2-2). Prochain adversaire des Bleus, dimanche 28 mars (15h), le Kazakhstan ne jouait pas. Rappelons que seul le 1er du groupe ira directement au Qatar. En cas de fiasco, les Bleus auront au moins une chance au rattrapage.

Mbappé inoffensif

Ils n'en sont évidemment pas encore là et leur potentiel reste énorme au regard des autres cylindrées. Mais encore faut-il l'exploiter. Étincelant à Lyon avec le PSG trois jpurs plus tôt - ceci expliquant peut-être cela -, Kylian Mbappé est resté inoffensif face à une défense ukrainienne à cinq, bien organisée, courageuse, solide. Les entrées de Ousmane Dembélé et Paul Pogba (63e) à la place de Coman et Giroud n'ont pas apporté le mouvement attendu.

Idem après le remplacement de Mbappé par Anthony Martial. Remis en confiance par leur égalisation, les hommes de Andreï Chevtchenko se sont arc-boutés, ont toujours réussi à placer une jambe sur les tentatives françaises, et auraient même pu espérer mieux sur leurs quelques contres. Ils se sont en tout cas bien rassurés après le naufrage du mois d'octobre. Et s'ils n'en sont certainement pas à penser terminer devant les Bleus dans ce groupe, ils peuvent y rêver.

Le film de la soirée :

22h39 - C'est terminé au Stade de France, la France concède le match nul 1-1 face à l'Ukraine en ouverture des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



94e - Griezmann signalé hors jeu sur cette ouverture de Pogba.



92e - La volée de Lucas Hernandez au dessus.



91e - 4 minutes de temps additionnel.



90e - Nouveau corner en faveur des Bleus. Kimpemebe cadre sa tête mais Bushchan capte le ballon.



89e - Encore une jambe ukrainienne pour contrer la frappe de Dembélé.



88e - Les Ukrainiens se battent sur chaque ballon et semblent tentés d'aller mettre le 2e plutôt que de conserver le ballon.



85e - Corner en faveur des Bleus gagné par Pavard. L'Ukraine s'en sort encore très bien.



83e - Frappe de Griezmann contrée sur un contre mené tambour battant par Kanté.



82e - Dembélé accélère et obtient le coup franc à droite de la surface. Bushchan accompagne la tentative de Griezmann en corner.



81e - Pogba tente la frappe de loin, c'est puissant mais pas cadré.



79e - Rabiot devancé de la tête sur ce centre de Griezmann. Les Bleus ne parviennent plus à se montrer dangereux. Deschamps leur demande de rester mobile et disponible.



77e - Griezmann ouvre en profondeur, c'est directement en sortie de but. Mbappé, inoffensif ce soir, cède sa place à Martial.



74e - Les Ukrainiens affichent beaucoup plus de confiance dans leurs sorties de balle. Ils obtiennent un nouveau coup franc dans le camp français.



72e - Statistique étonnante : l'Ukraine n'a encore commis aucune faute.



71e - Les Bleus dominent de nouveau outrageusement depuis quelques secondes mais pèchent dans la finition. Sur ce coup, Mbappé est signalé hors jeu.



70e - Bushchan ne prend pas de risque sur le centre vicieux de Hernandez et concède le corner. L'Ukraine se dégage.



68e - Bonne possibilité de contre pour l'Ukraine mais les Bleus mettent fin à l'action.



66e - Lancé en profondeur dans la surface par Pogba, Mbappé tente la volée. Ce sera une sortie de but.



63e - Entrées de Dembélé et Pogba à la place de Coman et Giroud, qui ne marquera pas son 45e but en Bleu ce soir.



62e - Mbappé s'écroule dans la surface, reste longuement au sol, mais l'arbitre ne bronche pas.



61e - Lloris se couche bien sur ce centre fuyant.



60e - Belle frappe de Coman écartée en corner par Bushchan.



57e - ÉGALISATION UKRAINIENNE. 1-1. Après un duel perdu de la tête par Mbappé face à Karavayev, la frappe de Sydorchuk est contrée dans son propre but, au ralenti, par Kimpembe. Lloris est battu. Tout est à refaire.



56e - La France est en train de se faire endormir par l'Ukraine. Il va falloir remettre du rythme pour marquer le but du break.



53e - Les Bleus font tourner le ballon dans le camp adverse mais finissent par le perdre sans s'être montrés dangereux.



50e - Karavayev obtient un bon coup franc pour une faute de Hernandez. Sans danger pour les Bleus.



48e - Pogba, Dembélé et Martial sont à l'échauffement.



47e - Centre de Pavard dégagé dans la difficulté par Karavayev. Les Bleus commencent fort cette seconde mi-temps. Corner. Il ne donne rien.



21h50 - Coup d'envoi de la seconde période donné par Olivier Giroud. Aucun changement à signaler.



21h47 - La VAR n'est pas présente ce soir.



21h46 - Dans l'autre match de ce groupe D, la Finlande et la Bosnie sont à égalité 0-0 à la pause.



21h33 - La France mène logiquement 1-0 à la pause grâce au 34e en Bleu de Antoine Griezmann (19e). L'attaquant du Barça rejoint David Trezeguet à la 4e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Les Bleus ne sont pas encore à l'abri mais Hugo Lloris n'a jamais été inquiété.



46e - Mbappé frappe un dernier corner repoussé avant que l'arbitre ne siffle la pause.



45e - Coman fait parcourir un nouveau frisson sur la défense ukrainienne, qui parvient finalement à se dégager.



43e - Mbappé tente le rush côté gauche, élimine un puis deux Ukrainiens mais se fait reprendre par le troisième.



40e - Longue séquence de possession des Ukrainiens, mais les Bleus sont sereins défensivement.



37e - L'Ukraine tente de réagir sur une frappe de Mykolenko, non cadrée.



34e - Frappe au sol de Mbappé contré, le ballon revient sur Pavard qui centre... pour personne.



32e - Giroud s'élève, place sa tête sur cet excellent centre de Pavard, mais ne cadre pas.



29e - Coman encore décalé à droite, il combine avec Giroud dans la surface mais les Français perdent le ballon.



28e - Pas de corner pour l'Ukraine après ce contre de Pavard.



27e - Solides en début de match, les hommes en jaune souffre désormais sur chaque offensive bleue.



23e - Coman est percuté par le gardien ukrainien mais l'arbitre ne siffle rien.



19e - OUVERTURE DU SCORE SIGNÉE GRIEZMANN. Le numéro 7 français expédie une frappe enroulée du gauche dans le petit filet du gardien ukrainien depuis le coin droit de la surface. 1-0. C'est le 34e but en Bleu de "Grizou".



18e - L'Ukraine concède encore le corner sur ce centre de Coman. Bushchan dégage du ping.



16e - Sur les deux dernières incursions ukrainiennes dans le camp français, Kimpembe s'est montré vigilant.



13e - Deuxième corner en faveur de la France. Il est joué en deux temps. L'Ukraine se dégage.



11e - Le danger se rapproche pour l'Ukraine avec ce décalage de Rabiot pour Hernandez qui centre en retrait pour Giroud, dont la reprise est juste au dessus.



10e - Centre de Coman écarté par la défense ukrainienne. Derrière, Mbappé ne cadre pas.



9e - Les Bleus accentuent leur domination dans le camp adverse mais ne se montrent pas décisif dans la dernière passe.



6e - Toujours pas d'occasion nette pour les Bleus, les Ukrainiens sont parfaitement en place et juste techniquement.



3e - La première frappe du match est signée Zinchenko, le joueur de Manchester City. C'est au dessus des buts de Lloris.



2e - Les Ukrainiens défendent à cinq.



1re minute - Première récupération de Kanté mais les Ukrainiens parviennent à écarter le danger.



20h46 - C'est parti pour ce premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ce sont les Ukrainiens qui ont donné le coup d'envoi.



20h41 - Revivez les buts du carton 7-1 du 7 octobre dernier.



20h33 - Rappelons que Olivier Giroud n'est plus qu'à 7 longueurs du record de buts de Thierry Henry : 44 contre 51.



20h25 - Les Bleus restent sur deux succès, 4-2 sur la Suède et 1-0 au Portugal, après une défaite historique face à la Finlande (0-2) lors du premier des trois matches de novembre.



20h16 - L'Ukraine n'a battu la France qu'une fois en dix confrontations (six revers, trois nuls), c'était le 15 novembre 2013 en barrage aller de la Coupe du monde 2014. Les Bleus avaient renversé la tendance au retour quatre jours plus tard (3-0).



20h07 - La décision de Deschamps de laisser Pogba sur le banc au coup d'envoi s'explique probablement par le retour récent du milieu de Manchester United de blessure et de son faible temps de jeu récemment avec le club anglais.



19h59 - Et voilà l'équipe de départ ukrainienne :



Bushchan - Zabarny, Kryvtsov, Mykolenko - Karavayev, Sydorchuk, Malinovsky, Zinchenko (cap.), Matvienko - Yaremchuk, Shaparenko



19h48 - Voici le 11 de départ des Bleus avec uns surprise : la titularisation de Kingsley Coman. Paul Pogba prendra place sur le banc :



Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Coman, Kanté, Rabiot, Mbappé - Griezmann, Giroud



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.