Éliminatoires Coupe du monde 2022 : comment suivre Bosnie-France

publié le 29/03/2021 à 15:01

"Récupération, récupération, récupération". Voici la seule solution de Didier Deschamps pour lutter contre la fatigue avant d'aborder le troisième match des Bleus en huit jours, une première dans l'histoire de l'équipe de France, avec un déplacement en avion de près de 5.000 km jusqu'au Kazakhstan, quatre heures de décalage horaire, et encore quasiment 4.000 km jusqu'à Sarajevo.



Tenu en échec par l'Ukraine au Stade de France (1-1) pour leur premier match dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les champions du monde ont assuré l'essentiel à Noursoultan (0-2), dimanche 28 mars. Place désormais à un adversaire bien plus relevé sur le papier, la Bosnie-Herzégovine de Miralem Pjanic et Edin Dzeko, mercredi 31 mars (20h45) pour refermer cette fenêtre internationale.

La cinquième rencontre entre les Bosniens et les Bleus (deux victoires de la France, deux nuls) est à suivre à la télévision en direct sur M6, avec une prise d'antenne à 20h35 et des commentaires assurés par Xavier Domergue, Robert Pirès et Carine Galli. La chaîne L'Équipe proposera une rediffusion à 00h40.

RTL et RTL.fr mobilisés

RTL et RTL.fr sont également mobilisés. Retrouvez Éric Silvestro, Giovanni Castaldi et Quentin Vaslin à la radio à partir de 20h45 et suivez le match avec les commentaires de Philippe Sanfourche en direct du Stade Grbavica. Sur le site, découvrez les compositions de départ dès 19h45 avant un suivi en live commenté.