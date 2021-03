Kazakhstan-France : Pirès salue les performances de Lemar, Martial et Dembélé

publié le 29/03/2021 à 12:04

Contrat rempli. Avec une équipe très largement remaniée (neuf changements au coup d'envoi par rapport à celle qui avait débuté face à l'Ukraine quatre jours plus tôt), l'équipe de France s'est imposée au Kazakhstan (0-2), dimanche 28 mars. Ukrainiens (2 points) et Finlandais (2 points) s'étant séparés sur le score de 1-1 un peu plus tard, les Bleus prennent la tête du groupe D des éliminatoires du Mondial 2022 avec 4 points.

Robert Pirès n'en demandait visiblement pas plus. "Je crois que sur le comportement, l'équipe de France a été bonne. Elle a été performante (...) Ce que j'ai aimé, c'est que les remplaçants ont répondu présent (...) Sur le premier but - et c'est ce que j'aimerais qu'il fasse plus souvent -, il y a Anthony Martial. Ce contrôle orienté, cette fixation, ce décalage, c'est ce qui permet à Ousmane Dembélé de marquer".

"Sinon , j'ai bien aimé la performance de Thomas Lemar, poursuit le champion du monde 1998. Lui aussi s'est investi, a pris des risques, au niveau des bonnes passes, des dribbles".

Un nouveau Ousmane Dembélé Robert Pirès





Le consultant pour RTL et M6 souligne enfin la performance d'un "nouveau Ousmane Dembélé. On a l'impression qu'il a rectifié le tir sur le côté privé. Il s'adapte mieux au jeu du Barça, est plus complice avec Lionel Messi. Moi je trouve que c'est un joueur vraiment talentueux. Je suis persuadé qu'il peut franchir encore un pallier, en tout cas il est sur la bonne voie".

Les Bleus ont un troisième et dernier match à disputer dans cette première fenêtre consacrée aux qualifications à la Coupe du monde 2022. Ce sera mercredi 31 mars (20h45) à Sarajevo face à la Bosnie-Herzégovine, qui a arraché un nul (2-2) en Finlande pour son premier match. Ensuite, tous les regards seront tournés vers l'Euro (11 juin-11 juillet), avec la liste des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps attendue pour la mi-mai.