Bayern-PSG : Neymar et Mbappé attendus au tournant

publié le 07/04/2021 à 16:37

L'heure de la revanche a-t-elle sonné ? Privé de Marco Verrati et Alessandro Florenzi, positifs au coronavirus, Leandro Paredes, suspendu, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi, blessés, le PSG défie de nouveau le Bayern Munich, son bourreau lors de la dernière finale de Ligue des champions. Mais pour ce quart de finale aller, mercredi 7 avril (21h) en Allemagne, Paris espère compter sur ses stars offensives, Kylian Mbappé et Neymar en tête.

Le numéro 10 brésilien se retrouve une fois de plus dans l'œil du cyclone après son expulsion le week-end dernier face à Lille en fin de match pour son retour dans le 11 de départ après deux mois d'absence pour une blessure aux adducteurs. Sous le coup d'une suspension pour le match retour en cas de carton jaune, il est attendu de pied ferme, par les supporters, la direction, mais aussi le vestiaire, où quelques dents commencent à grincer.

S'il défend son compatriote, le capitaine et défenseur central Marquinhos le place aussi devant ses responsabilités. "Bon, Ney je le connais depuis de longues années. Il sait ce qu'il s'est passé en Ligue 1 lors du dernier match. On apprend avec nos erreurs. On a un grand match (devant nous, ndlr) et on a besoin de nos grands joueurs pour faire un très bon match".

Le Mbappé de Barcelone ?

Qui dit grand joueur dit aussi Mbappé, rayonnant au tour précédent sur la pelouse du FC Barcelone (1-4), nettement plus discret depuis hormis à Lyon (2-4). L'attaquant de 22 ans a conscience que le Bayern, c'est encore un étage au dessus que le Barça, et que Paris n'est pas forcément plus fort que l'an passé. "C'est difficile, parce qu'on peut dire qu'on a fait une finale, mais c'était un autre contexte. Il suffit d'une défaite pour dire que l'équipe n'est pas bonne. Je pense que c'est à la fin de la saison que l'on peut faire vraiment un bilan", explique-t-il.

Une fin de saison à ne pas compromettre dès ce mercredi à Munich, où le Bayern est invaincu depuis 33 matches, dont 29 victoires toutes compétitions confondues. En Ligue des champions, la dernière équipe à être venue s'imposer à l'Allianz Arena est Liverpool, le 13 mars 2019 (1-3). Un peu plus tôt cette saison-là, l'Ajax Amsterdam avait décroché le nul (1-1) sur la pelouse des Bavarois.