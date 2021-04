PSG : Mbappé n'a pas "avancé" dans sa réflexion sur une prolongation

publié le 01/04/2021 à 12:51

Trois nouveaux matches sous le maillot de l'équipe de France sans marquer, ce qui porte son total à quatre depuis le 14 octobre dernier (deux titularisations, deux entrées en jeu), un penalty manqué au Kazakhstan : Kylian Mbappé ne traverse pas la meilleure période de sa carrière en Bleu. "Mais on a réussi à gagner et c'est le plus important parce qu'il faut toujours revenir au collectif", a-t-il confié pour RTL et M6 à l'issue de la victoire en Bosnie (0-1).

L'attaquant de 22 ans s'est ensuite livré comme rarement sur les débats qui l'ont entouré durant cette première séquence des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. "Bien-sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale (...) Mais je savais en signant à Paris que j'allais être dans ce contexte-là", assure-t-il.

Alors que son contrat avec le PSG prend fin en juin 2022 et qu'il ne l'a toujours pas prolongé, cette "fatigue" peut-elle lui donner envie d'aller voir ailleurs ? "Bien-sûr que ça joue, bien sûr que ça joue, ne cache pas l'enfant de Bondy. Mais après, il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien.

A-t-il seulement avancé dans sa réflexion pour l'avenir ? "Si j'avais avancé, je serais venu déjà en parler. Bien-sûr que quand j'aurai pris ma décision, je viendrai en parler". L'issue du quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich sera peut-être un élément déterminant dans son choix : quitter Paris (pour le Real ?) ou y signer un nouveau bail, peut-être comme Neymar, dans une position similaire.