Ligue 1 : Paris s'impose contre Lyon et devient leader du championnat

publié le 21/03/2021 à 22:59

L'ogre parisien a retrouvé son fauteuil de leader. Le PSG s'est imposé dimanche 21 mars contre l'Olympique lyonnais au Groupama Stadium dans ce choc du haut de tableau pour la 30e journée de Ligue 1. Avec la défaite du LOSC, les Parisiens passent à la première place du championnat.

Les Gones n'auront pas tenu longtemps avant de prendre le bouillon. Privés d'Oussem Aouar, blessé, les Lyonnais étaient menés 2-0 dès la 32e minute grâce à Kylian Mbappé et Danilo Pereira. Lyon a ensuite subi les assauts répétés des attaquants parisiens. Mbappé a d'ailleurs marqué son 100e but en Ligue 1 (84 avec Paris, 16 avec Monaco). En seconde mi-temps, Mbappé et Di Maria ont alourdi le score. Les Lyonnais ont réussi à marquer par deux fois grâce à Islam Slimani et Maxwell Cornet et auraient même pu mettre le doute aux Parisiens sans les arrêts d'un grand Keylor Kavas.

Sorti à la 70e minute, à priori pour une légère blessure, le buteur tricolore a laissé sa place à Neymar qui fêtait son grand retour dans le groupe parisien après cinq semaines d'absence pour une blessure aux adducteurs.

Avec cette victoire, le PSG récupère la place de leader grâce à sa différence de buts supérieure à celle de Lille (+46 contre +31). Lyon reste troisième à trois points du PSG et du LOSC. Les deux premiers s'affronteront le 3 avril pour le match au sommet de la 31e journée de Ligue 1, après la trêve internationale.