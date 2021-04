Bayern-PSG : découvrez les compos probables

publié le 07/04/2021 à 15:55

Le voile ne sera levé qu'une heure environ avant le coup d'envoi, aux alentours de 20h, et d'ici-là toutes les spéculations sont possibles : Mauricio Pochettino va-t-il délaisser son 4-2-3-1 pour un 4-3-3, mercredi 7 avril pour le quart de finale aller de Ligue des champions à Munich face au Bayern ? Angel Di Maria sera-t-il aligné aux côtés de Neymar, Moise Kean et Kylian Mbappé ? Qui sera l'avant-centre sur le papier entre les deux derniers nommés ?

S'il est certain que le PSG se déplace en Bavière sans cinq des titulaires de la démonstration à Barcelone mi-février (Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Leandro Paresdes, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa, positifs au coronavirus, suspendu et blessés), personne ne peut affirmer quel schéma l'emportera et qui sera le onzième titulaire pour faire face à la machine allemande.

Derrière, sont assurément partants le gardien Keylor Navas, le capitaine Marquinhos et Prensel Kimpembe en défense centrale, Abdou Diallo à gauche. Thilo Kehrer devrait être reconduit à droite malgré les doutes qui l'entourent, au détriment de Colin Dagba. Au milieu, Idrissa Gueye sera au moins accompagné par Danilo Pereira, remis d'une contusion à un mollet.

Rafinha voire Herrera ou Draxler plutôt que Di Maria ?

Formeront-ils une paire derrière le quatuor offensif précité ou seront-ils finalement trois dans l'entrejeu ? L'entraîneur parisien n'a rien laissé paraître dans les derniers entraînements. Il n'est pas du tout impossible de voir apparaître sur la feuille de match le nom de Rafinha, voire même Julian Draxler ou Ander Herrera à la place de Di Maria, supposé moins travailleur à la perte du ballon.

Et si Moise Kean serait précieux dans le repli défensif en étant aligné à droite de l'attaque, devant un Kherer inquiétant face à Lille et sans doute exposé à Kingsley Coman, les dernières titularisations de Mbappé dans l'axe n'ont guère donné satisfaction, à Paris comme avec les Bleus. C'est lorsqu'il déboule du côté gauche que le gamin de Bondy est le plus redoutable, comme à Barcelone ou plus récemment à Lyon.

Choupo-Moting sauf énorme surprise

Côté Munichois, la question du remplaçant de Robert Lewandowski semble avoir été réglée avec la confirmation du forfait de Serge Gnabry, positif à la Covid-19. Hans-Dieter Flick peut réserver une surprise de dernière minute et lui aussi changer de tactique, mais il y a de fortes chances que l'ancien parisien Éric Maxim Choupo-Moting débute en pointe du 4-2-3-1.

La titularisation de Niklas Süle en défense centrale aux côtés de David Alaba et à la place de Jérôme Boateng se dessine également. Cela semble toujours indécis, en revanche, entre Lucas Hernandez et Anthonio Davies pour le poste de latéral gauche, Benjamin Pavard étant partant à droite.

Le Bayern comptera par ailleurs sur ses hommes forts, de Kingsley Coman à Leroy Sané en passant par Thomas Müller et la paire de milieux Joshua Kimmich-Leon Goretzka. Sur le banc, le Bayern semble moins armé avec le seul Javi martinez en joueur référencé, voire un Douglas Costa, tous deux en méforme. Le jeune Jamal Musiala pourrait gratter quelques minutes en attaque. Pochettinon, lui, aura Pablo Sarabia comme joker potentiel, ou d'autres joueurs comme Draxler et Di Maria s'ils ne débutent pas.

Bayern-PSG : les équipes de départ probables

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez (ou Davies) - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Gueye - Di Maria (ou Rafinha, ou Herrera, ou Draxler), Neymar, Mbappé - Kean