Kylian Mbappé : les critiques, "ça fatigue", confie-t-il

publié le 01/04/2021 à 07:37

Ce sont des confidences rares. Kylian Mbappé s'est livré mercredi 31 mars au soir à Philippe Sanfourche, juste après la victoire de l'équipe de France 1-0 face à la Bosnie. Kylian Mbappé trouve qu'il est trop scruté, trop critiqué, par les observateurs.

"Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, au bout d'un moment ça fatigue", confie l'attaquant du Paris Saint-Germain.

"C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici seulement pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent mais je le savais en signant en Paris", ajoute-t-il.

Et quand on lui demande si cela joue pour ses futurs choix de club, pour aller voir ailleurs, Kylian Mbappé répond : "Bien sûr que ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien".

Pour l'instant néanmoins, il assure qu'aucune décision n'est prise. "Quand j'aurais pris ma décision, je viendrai en parler".