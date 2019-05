VIDÉO - Tour de France : Panini lance le premier album consacré à la Grande Boucle

publié le 04/05/2019 à 09:30

Grande première pour Panini en 2019 : samedi 4 mai sort un album et des vignettes consacrés au Tour de France cycliste, dont le départ aura lieu cette année de Bruxelles le samedi 6 juillet (arrivée le dimanche 28 juillet à Paris sur les Champs-Élysées).



352 images (ou stickers dans la langue de Shakespeare) sont à coller, à commencer par 14 coureurs pour chacune des 22 équipes retenues pour cette 106e édition de la Grande Boucle. Les têtes d'affiche françaises Julian Alaphilippe, Romain Bardet et Thibaut Pinot sont bien présents.

Vous retrouverez aussi en vignette le profil des principaux cols à franchir, des visuels des panoramas et des monuments du parcours, ainsi que des informations pratiques et techniques sur la course. Voici un large aperçu dans cette vidéo tournée à l'usine de Modène, en Italie.