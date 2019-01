publié le 15/01/2019 à 16:17

"Entre génie et folie" pour les uns sur les réseaux sociaux, "un peu gênant" pour les autres, "en roue libre", "improbable" ou encore "WTF" et "MDR" pour les plus jeunes, "insolite" à n'en pas douter. Le clip diffusé lundi 14 janvier par l'équipe cycliste Astana, en Anglais dans le texte, n'est pas passé inaperçu et ne manque pas d'originalité il est vrai. Extraits traduits.



"2019, la nouvelle saison arrive. C'est Astana Pro Team. Nous ne sommes pas qu'une équipe, mais une grande famille. Je suis Vino (Alexandre Vinokourov, le manager de l'équipe, ndlr). Derrière moi, c'est Martino. Hi, ciao, Salem et hola. Nos maillots sont dans les couleurs bleues. Nous sommes le seul team qui portions le bleu avant".

"Nos chefs de gang : voici Jakob Fuglsang, et Lutsenko sur les pavés, bouteilles de champagne. Lui c'est Lopez Superman, grimper vite est son but. Avec le soutien de l'équipe, ils sont comme une machine. C'est la tradition d'Astana d'être en première position. Grandes ambitions maintenant dans une bonne condition". Certains apprécieront l'essai, les puristes du style peut-être moins.