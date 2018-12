publié le 11/12/2018 à 15:57

Si le vélo lui a permis de gravir des sommets, c'est bien Uber qui l'a empêcher de sombrer. Destitué de ses 7 victoires sur le Tour de France pour dopage en 2012, Lance Armstrong a dû payer de lourdes amendes et rembourser ses primes. Abandonné par ses sponsors, l'ancien cycliste américain a évité la faillite grâce à un placement de 100.000 euros en 2009, dans l'entreprise Uber.



“Je ne savais même pas que mon argent avait été dans Uber." raconte l'ancien champion lors d'une interview pour CNBC. En 2009, au moment où Lance Armstrong place son argent, Uber valait alors 3,7 millions de dollars. Aujourd'hui, l'entreprise de VTC vaudrait 210 milliards. "Cela a sauvé notre famille. C'était trop beau pour être vrai", témoigne l'Américain sans donner le montant exact que lui a rapporté cet investissement.

Armstrong explique notamment être passé tout proche de la faillite après ses aveux de dopage et son bannissement à vie du cyclisme. "Quand on additionne tout, la perte de revenus garantis, les frais de justice et les règlements, on arrive à 111 millions de dollars", explique l'ancien champion à la chaîne américaine. Son investissement lui avait notamment permis de payer 5 millions de dollars pour éviter un procès en avril dernier.

Former cyclist Lance Armstrong: Investing in Uber "saved our family." https://t.co/J2vzpY54ym pic.twitter.com/WXk30Dsnrg — CNBC (@CNBC) 6 décembre 2018