Les actualités de 8h - Thibaut Pinot remporte le Tour de Lombardie

publié le 14/10/2018 à 09:14

Thibaut Pinot n'a rien lâché face à un Vincenzo Nibali décidé à briller dans son pays. 21 ans après Laurent Jallabert, le Français s'est adjugé le Tour de Lombardie samedi 13 octobre.



Amoureux des courses italiennes, le cycliste a conclu en beauté une semaine incandescente. Deuxième des Trois Vallées Varésines mardi, vainqueur de Milan-Turin le lendemain, il a maîtrisé la course la plus importante, l'un des cinq "monuments" de la saison. "Gagner pour moi sur le Tour de Lombardie c'était un rêve. J'ai du mal à réaliser, un duel avec Nibali je ne pouvais pas rêver mieux", reconnaît Thibaut Pinot.



"En remportant ce classique je rentre un peu dans mon sport, je suis peut-être dans la meilleure forme de ma carrière", a commenté le coureur. Cet état de grâce, qui va de pair avec la confiance, lui a permis de suivre Nibali quand la course s'est emballée au seuil des 50 derniers kilomètres, au sommet du Mur de Sormano.

Rejoints dans la descente vers le lac par le Slovène Primoz Roglic (4e du Tour) puis par le jeune colombien Egan Bernal, les duettistes se sont isolés sur le Civiglio, l'avant-dernière difficulté à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. "Après, ça s'est fait à la pédale. C'était un beau duel avec Vincenzo", a souri le vainqueur.

Fantastique Thibaut Pinot !



A l'issue d'une course d'une rare intensité, le Français remporte le Tour de Lombardie, la première classique de sa carrière ! ¿#lequipeVELO pic.twitter.com/YnGxtyB64Z — La chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 13 octobre 2018

À écouter également dans ce journal

Allemagne - Élection régionale cruciale pour Angela Merkel ce dimanche en Bavière. La progression des Verts mais surtout de l’extrême-droite pourrait la fragiliser un peu plus.

Paris - Anne Hidalgo a annoncé l'ouverture de l'Hôtel de ville cet hiver pour les sans domicile fixe. Elle souhaite anticiper le problème de l'hébergement avec une halte de nuit dédiée aux femmes.



Portugal - L'ouragan Leslie a touché le pays dans la nuit de samedi à dimanche 14 octobre. Les vents violents ont arraché des arbres et 15.000 personnes sont sans électricité. Leslie poursuit sa route vers l'Espagne.



Rugby - Triple succès français pour le coup d'envoi de la coupe d'Europe. Montpellier, Toulouse et le Racing 92 l'ont emporté face à Edimbourg, Bath et LLanelli.