Vendée Globe : le classement général après l'arrivée de 9 concurrents

publié le 29/01/2021 à 17:15

19 heures seulement les séparent, au terme d'un final haletant, indécis comme jamais dans l'histoire de l'événement lancé pour la première fois en 1989, marqué par un vainqueur qui n'a pourtant pas été le premier à franchir la ligne. De Yannick Bestaven à Jean Le Cam, les huit premiers de la 9e édition du Vendée Globe sont crédités d'un temps de 80 jours et quelques heures.

Premier à franchir la ligne mercredi 27 janvier sur les coups de 20h35, Charlie Dalin a bouclé son tour du monde en 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de mer. Mais Bestaven le devance finalement grâce aux 10 heures et 15 minutes de compensation que la direction de course lui a accordée pour sa participation au sauvetage de Kévin Escoffier. Le temps retenu du vainqueur est 80 jours, 3 heures, 44 minutes, 46 secondes.

Bestaven succède à Titouan Lamazou (1990), Alain Gautier (1993), Christophe Auguin (1997), Michel Desjoyeaux (2001 et 2009), Vincent Riou (2005), François Gabart (2013) et Armel Le Cléac'h (2017). Seuls les deux derniers sont passés sous la barre des 80 jours - Le Cléac'h possède le record en 74 jours, 3 heures, 35 minutes, 46 secondes.

Encore 17 batgeaux en mer

Louis Burton, Jean Le Cam, Boris Herrmann, Thomas Ruyant et Damien Seguin ont donc eux aussi bouclé leur tout du monde en 80 jours, et savoureront l'exploit. Benjamin Dutreux est le dernier arrivé, vendredi 29 janvier, en 81 jours, 19 heures, 45 minutes et 20 secondes. Les prochains bateaux attendus aux Sables-d'Olonne sont ceux de Maxime Sorel, Armel Tripon et Clarisse Cremer, première des quatre femmes encore en course.

9e Vendée Globe : le classement vendredi à 14h30

Arrivés :

1. Yannick Bestaven (FRA/"Maître Coq IV) arrivé en 80 jours, 3 heures, 44 minutes, 46 secondes (compensation : 10h et 15minutes)

2. Charlie Dalin (FRA/"Apivia") 80j, 6h, 15min, 47s

3. Louis Burton (FRA/"Bureau Vallée 2") 80j, 10h, 25min, 12s

4. Jean Le Cam (FRA/"Yes we Cam !") 80j, 13h, 44min, 55s (compensation : 16h, 15min)

5. Boris Herrmann (GER/"Seaexplorer-Yacht Club de Monaco") 80j, 14h, 59min, 45s (compensation : 6h)

6. Thomas Ruyant (FRA/"LinkedOut") 80j, 15h, 22min, 1s

7. Damien Seguin (FRA/"Groupe Apicil") 80j, 21h, 58min, 20s

8. Giancarlo Pedote (ITA/"Prysmian Group") 80j, 22h, 42min, 20s

9. Benjamin Dutreux (FRA/"OMIA-Water Family") 81j, 19h, 45min, 20s

Encore en mer :

10. Maxime Sorel (FRA/"V And B Mayenne") à 229,9 milles de l'arrivée

11. Armel Tripon (FRA/"L'Occitane en Provence") 504,2

12. Clarisse Cremer (FRA/"Banque Populaire X") 1.397,4

13. Romain Attanasio (FRA/"Pure-Best Western") 2.099,2

14. Jérémie Beyou (FRA/"Charal") 2.230,4

15. Arnaud Boissières (FRA/"La Mie Câline-Artisans Artipôle") 2.770,7

16. Alan Roura (SUI/"La Fabrique") 2.920,5

17. Kojiro Shiraishi (JPN/"DMG Mori Global One") 2.940,9

18. Stéphane Le Diraison (FRA/"Time For Oceans") 2.975,1

19. Pip Hare (GBR/"Medallia") 3.062,7

20. Didac Costa (ESP/"One Planet One Ocean") 3.122,3

21. Manuel Cousin (FRA/"Groupe Sétin") 4.110,9

22. Miranda Merron (GBR/"Campagne de France") 4.241,7

23. Clément Giraud (FRA/"Compagnie du lit-Jiliti") 4.360,1

24. Alexia Barrier (FRA/"TSE-4myplanet") 5.856,3

25. Ari Huusela (FIN/"Stark") 5.904,9

Abandons :

Alex Thomson (GBR/"Hugo Boss")

Samantha Davies (GBR/"Initiatives-Cœur")

Isabelle Joschke (GER/"MACSF")

Sébastien Simon (FRA/"Arkéa-Paprec")

Sébastien Destremau (FRA/"Merci")

Fabrice Amedeo (FRA/"Newrest-Art et Fenêtres")