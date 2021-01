VENDEE GLOBE : L’Etat français décide d’une arrivée à huis clos

publié le 22/01/2021 à 20:36

Alors que les premiers bateaux sont attendus le 27 janvier aux Sables d’Olonne, l’annonce d’une arrivée à huis clos a été rendue publique ce vendredi 22 janvier en soirée.

« L’organisation du Vendée Globe prend acte de cette décision qu’elle regrette. explique Yves Auvinet, président de la SAEM Vendée et du Conseil départemental de la Vendée.

Si la crise sanitaire imposait naturellement des conditions très strictes auxquelles nous aurions apporté notre concours, la proposition du maire des Sables d’Olonne, Yannick Moreau, qui préconisait une présence filtrée, limitée – et en déambulation – du public aurait été compatible avec la situation. Il est dommage que ce scénario n’ait pas été retenu par l’Etat »

Les skippers seront donc amenés à remonter le chenal des Sables d’Olonne et à accoster au ponton du Vendée Globe sans public contrairement aux précédentes éditions où la foule était présentes dans la station balnéaire vendéenne et tout au long du chenal d'accès au port.

Selon les dernières estimations, 5 ou 6 bateaux devraient couper la ligne d’arrivée dans la journée du 27 janvier. Parmi eux « Bureau Vallée 2 » de Louis Burton, « Apivia » barré par Charlie Dalin, « Sea Explorer - Yacht Club de Monaco » de Boris Herrmann, « Maître CoQ IV » de Yannick Bestaven, « LinkedOut » de Thomas Ruyant et « Prysmina Group » de Giancarlo Pedote