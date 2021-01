Vendée Globe : Charlie Dalin : "C’est beaucoup d’émotion de passer la ligne"

publié le 28/01/2021 à 00:40

Après avoir passé la ligne, Charlie Dalin a rejoint les pontons des Sables d’Olonne en zodiac pour venir répondre aux premières questions. Les traits tirés mais le sourire aux lèvres, le skipper Havrais a expliqué être heureux d’en avoir fini et fier d’avoir tout donné.

« Ca tangue un peu car j’ai passé 80 jours sur un bateau qui bougeait en permanence mais voilà, c’était la norme, c’était ma vie. D’ailleurs on oublie vite la vie d’avant, surtout la vie avant le Covid et là, c’est particulier de se retrouver à terre sans transition aucune.

C’est aussi beaucoup d’émotion de passer la ligne, de retrouver Perrine ma compagne, mon fils Oscar que je n’ai pas vu depuis longtemps. Je pense que le Vendée Globe m’a changé. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais c’est tellement fort en émotion. On passe vraiment par tous les stades.

Ca fait du bien d’avoir franchi la ligne d’arrivée en premier, d’avoir les honneurs de la ligne. Avant le départ je disais que je voulais arriver avant le deuxième, c’est chose faite. Après il y a les compensations qui entrent en jeu, c’est tout à fait normal. Si la direction de course m’avait demandé de me dérouter pour aller chercher quelqu’un, même en tête je l’aurai fait sans hésiter une seconde. Donc il n’y a pas de débat, pas de polémique, c’est normal »

Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée du 9e Vendée Globe en première position, mercredi 27 janvier à 20h35 et 47 secondes. Il a bouclé la course en 80 jours, 6 heures et 15 minutes.