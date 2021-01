Vendée Globe : Yannick Bestaven remporte la 9ème édition

publié le 28/01/2021 à 04:36

Si Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée en premier à 20h35 et 47 secondes mercredi soir, c'est bien Yannick Bestaven qui est le grand vainqueur de cette 9e édition du Vendée Globe. Le skipper de "Maître Coq IV" est arrivé à 04h19 et 46 secondes ce jeudi matin, au terme de 80 jours, 13 heures et 59 minutes d'une course extrême.

Grâce à ses 10 heures et 15 minutes de compensation, déduites de son temps de course pour s'être dérouté le 30 novembre dernier afin de porter assistance à Kévin Escoffier, Yannick Bestaven passe ainsi devant le skipper normand de 36 ans et décroche la première place.

Une issue à laquelle s'était préparé Charlie Dalin : "Ça fait du bien d’avoir franchi la ligne d’arrivée en premier, d’avoir les honneurs de la ligne (...) Après il y a les compensations qui entrent en jeu, c’est tout à fait normal", avait-il déclaré à RTL lors de son arrivée.

"Si la direction de course m’avait demandé de me dérouter pour aller chercher quelqu’un, même en tête je l’aurai fait sans hésiter une seconde. Donc il n’y a pas de débat, pas de polémique, c’est normal", avait ajouté le skipper, avant même de connaître le résultat final.

De son côté Yannick Bestaven, 48 ans, succède ainsi à Titouan Lamazou (1990), Alain Gautier (1993), Christophe Auguin (1997), Michel Desjoyeaux (2001 et 2009), Vincent Riou (2005), François Gabart (2013) et Armel Le Cléac'h (2017).