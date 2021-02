Vendée Globe : Clarisse Crémer est arrivée aux Sables d'Olonne

publié le 03/02/2021 à 17:25

C’est à 16h42 heure française que la jeune skipper de 31 ans a franchi la ligne après 87 jours de course, une arrivée dans des conditions de mer très formée où Clarisse Crémer a levé les bras au ciel avant de s’agenouiller pour embrasser son bateau.

Escortée par un zodiac où ses parents Martine et Christophe avaient déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Bravo Clacla », la skipper « Banque Populaire » a ensuite été rejoint par son équipe et par son mari, le marin Tanguy le Turquais.

Clarisse Crémer qui participait à son premier Vendée Globe arrive 12ème de cette 9ème édition à 6 jours et 22h de Yannick Bestaven, le vainqueur.

La navigatrice qui a découvert la course au large il y a cinq ans seulement grâce à son mari a réussi son pari, celui d’aller au bout de son premier tour du monde à bord de son monocoque qui est l’ancien « Macif » vainqueur du Vendée Globe 2012 avec François Gabart, puis rebaptisé « Sma », il avait remporté la dernière Route du Rhum en 2018 avec Paul Meilhat.

La première femme de cette 9ème édition

« Je n’ai jamais eu envie d’abandonner. J’ai appris à éteindre mon cerveau, à continuer à avancer, à m’alimenter, à dormir, à me ménager. J’ai l’impression d’avoir gagné mes galons de navigatrice et je suis soulagée d’y être parvenue sans être découragée »

Clarisse Crémer est la première femme de cette 9ème édition à franchir la ligne d’arrivée. Devraient suivre aux alentours du 10 février la britannique Pipe Hare, puis vers le 18 la franco-anglaise Miranda Merron alors que la méditerranéenne Alexia Barrier est attendue à la fin du mois. Les deux autres féminines du plateau, Samantha Davies et Isabelle Joschke ont abandonné.