Naufrage de Kévin Escoffier : des compensations pour Bestaven, Le Cam et Herrmann

publié le 16/12/2020 à 13:45

Ce mercredi 16 décembre, le jury international du Vendée Globe 2020 a communiqué ses décisions concernant les compensations attribuées à trois des quatre skippers qui étaient intervenus dans les opérations de sauvetage de Kevin Escoffier, entre l’après-midi du lundi 30 novembre 2020 et le milieu de nuit du mardi 1er décembre, dans les Quarantièmes Rugissants.

Compte tenu de l’abandon de Sébastien Simon qui lui aussi s’était dérouté, seuls Jean Le Cam, Yannick Bestaven et l’Allemand Boris Herrmann ont obtenu réparation.

Jean Le Cam, skipper de « Yes We Cam! » s’est vu attribuer 16 heures 15 de compensation, Yannick Bestaven « Maître-CoQ IV » 10 heures 15 et Boris Herrmann « SeaExplorer – Yacht Club de Monaco » 6 heures.

Le 30 novembre dernier, la direction de course leur avait demandé de mettre leur course entre parenthèses, pour porter assistance à Kévin Escoffier le skipper de « PRB » qui avait finalement été secouru par Jean Le Cam avant d’être récupéré cinq jours plus tard par un navire de la Marine Nationale à 360 milles dans le nord de l’archipel de Crozet.

Ce mercredi 16 décembre et après 37 jours de course, c’est Yannick Bestaven qui mène la flotte à quelques centaines de milles de son entrée dans l’océan Pacifique. Suivent Thomas Ruyant sur « LinkedOut » à 15 milles et Charlie Dalin sur « Apivia » à 145 mn.