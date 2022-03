Tournoi des VI Nations : les différents scénarios pour le XV de France

12 ans plus tard, le jour de gloire va-t-il arriver pour le XV de France dans le Tournoi des VI Nations ? Après deux 2es places derrière l'Angleterre puis le Pays de Galles sous la houlette de Fabien Galthié, les Bleus au maillot frappé du Coq abordent en leader la cinquième et dernière journée du Tournoi 2022, grâce à un carton plein contre l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), en Écosse (17-36) et au Pays de Galles (9-13).

À un an et demi de "leur" Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), Antoine Dupont et ses partenaires ne sont donc plus qu'à 80 minutes et quelques secondes d'un 25e sacre dans le Tournoi, le sixième depuis l'élargissement à six nations avec l'Italie en 2000 et leur premier depuis 2010, sur la fin du mandat de Marc Lièvremont. Face à eux, l'Angleterre, qui ne peut plus, elle, remporter la compétition (3e avec 10 points)

Les Français n'auront peut-être même pas besoin d'attendre 21h00 pour fêter ça avec leurs supporters, si l'Écosse s'impose un peu plus tôt dans la journée (17h45) à Dublin devant l'Irlande, la dernière équipe à pouvoir priver les Bleus du titre. Au classement, la France compte 18 points, le XV du Trèfle 16. Une victoire rapporte quatre points, un match nul deux. Un point de bonus offensif est accordé pour quatre essais marqués ou plus, un point de bonus défensif pour une défaite par moins de huit longueurs d'écart.

Objectif cinq sur cinq

Mais seul le Grand Chelem compte aux yeux de Fabien Galthié et ses joueurs, qui en avaient fait leur objectif en début de campagne. "On est où on voulait être, a rappelé le sélectionneur. Mais il faut rester être humble, rester à sa place, il y a un match à jouer. Nous avons tout fait pour être dans cette position".

Quel que soit le résultat de l'Irlande, les Bleus vont donc tout faire face aux Anglais pour signer une cinquième victoire de rang. Dans le cas contraire, si cela ne sourit pas et que les Irlandais ont gagné à domicile, ils termineront sans doute une nouvelle fois à la 2e place. Faudra-t-il toutefois sortie la calculatrice ?

Avantage Irlande en cas d'égalité parfaite

Une égalité au classement n'est en effet pas totalement à écarter si la France perd mais arrache les deux points de bonus - au terme d'un improbable match aussi fou que spectaculaire - et que l'Irlande s'impose en Écosse sans bonus. Dans ce cas, la différence de points marqués fera la différence. Elle est pour l'instant de +142 pour les Irlandais, +116 pour les Français.