Tournoi des Six Nations : les Bleus s'imposent face aux Gallois et s'approchent du trophée

L'équipe de France est en tête du tournoi des Six Nations 2022.

Les Bleus en route vers le Grand Chelem et une victoire dans le tournoi des Six-Nations. Ce vendredi 11 mars, l'équipe de France de rugby à 15 a battu les Pays de Galles, qui jouaient à domicile, 13 à 9.

Après une belle entame de match, les joueurs de Fabien Galtié se sont laissés rattrapés en fin de première période (9-10, en faveur de la France). Les Bleus ont très vite ouvert le score, dès la 3e minute de jeu grâce à une pénalité transformée par Melvyn Jaminet. Six minutes plus tard, le troisième ligne Anthony Jelonche a permis à la France de prendre un peu d'avance grâce à un essai et une transformation signée de l'arrière Melvyn Jaminet.

Au retour des vestiaires, le score a peu évolué, malgré quelques belles frayeurs du côté français. Ceux-ci parvenant à arracher une pénalité (47'), encore une fois, transformé par l'arrière français.



Avec cette victoire, les Bleus signent un quatrième succès en quatre matchs. Avec 18 points au classement désormais, l'équipe tricolore creuse encore un peu plus l'écart sur ses poursuivants. Le Grand Chelem (aucune défaite pendant le tournoi) est donc encore possible, alors que la France ne l'a plus réalisé depuis 2010.