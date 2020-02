Tournoi des VI Nations : date, heure, compos... Tout savoir sur France-Angleterre

publié le 01/02/2020 à 15:30

"Ils ont un plan. Mais, nous aussi, on a un plan". Le nouveau sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, aborde avec ambition le premier match des Bleus dans le Tournoi des VI Nations 2020, un choc d'entrée face à l'Angleterre. Le 106e "crunch" de l'histoire doit se disputer au Stade de France, dimanche 2 février (16h).

Il devait initialement avoir lieu au Japon, lors du dernier Mondial. Mais la rencontre comptant pour la phase de poules avait été annulée en raison du typhon Hagibis. La France s'était ensuite inclinée en quarts de finale face au Pays de Galles (20-19) alors que les Anglais se sont payés les Australiens (40-16) puis les All Blacks (19-7), ne cédant qu'en finale face aux Sud-Africains (32-12).

L'an passé, le XV bleu-blanc-rouge avait explosé face au XV de la Rose (44-8) lors de la 2e journée du Tournoi, à Twickenham. Depuis, la sélection française a pris un sacré coup de jeune. Le groupe de 42 joueurs annoncé début janvier affiche un âge moyen de 24 ans, contre 26 lors du Mondial, et "pas plus de 10 sélections" de moyenne, selon le successeur de Jacques Brunel.

Vous ne pouvez pas nous empêcher d'être ambitieux Fabien Galthié Partager la citation





"Dimanche, c'est une grande journée qui nous attend et on s'y prépare depuis un certain temps, annonce Fabien Galthié. La matinée, l'arrivée au stade, l'échauffement, la Marseillaise et après, le match. Le niveau émotionnel est présent. L'intensité est promise et elle sera là. Ensuite, bien sûr, vous ne pouvez pas nous empêcher d'être ambitieux. On y va avec beaucoup d'humilité. Mais très ambitieux".

Pour sa première composition, l'ancien demi de mêlée des Bleus (50 ans, 64 sélections) a choisi de maintenir la charnière Romain Ntamack-Antoine Dupont, vue à la Coupe du Monde, et d'aligner les novices Anthony Bouthier à l'arrière et Mohamed Haouas en pilier droit.

Il y a, au total, sept changements par rapport à l'équipe qui a perdu en quart perdu face aux Gallois, dont toute la première ligne. Douze "survivants" du Japon figurent sur la feuille de match.

Le XV de départ de la France :

Anthony Bouthier (Montpellier) - Teddy Thomas (Racing 92), Virimi Vakatawa (Racing 92), Gaël Fickou (Stade Français), Damian Penaud (Clermont) - (o) Romain Ntamack (Stade Toulousain), (m) Antoine Dupont (Stade Toulousain) - François Cros (Stade Toulousain), Grégory Alldritt (La Rochelle), Charles Ollivon (cap, Toulon) - Paul Willemse (Montpellier), Bernard Le Roux (Racing 92) - Mohamed Haouas (Montpellier), Julien Marchand (Stade Toulousain), Cyril Baille (Stade Toulousain)



Remplaçants :

Peato Mauvaka (Stade Toulousain), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Demba Bamba (Lyon), Boris Palu (Racing 92), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles), Baptiste Serin (Toulon), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Vincent Rattez (La Rochelle)

Le XV de départ de l'Angleterre :

Furbank - J. May, M. Tuilagi, O. Farrell, Daly - (o) G. Ford, (m) B. Youngs - Underhill, Curry, Lawes - Ewels, Itoje - Sinckler, J. George, Marler



Remplaçants :

Cowan-Dickie, Genge, W. Stuart, Kruis, Ludlam, Heinz, Devoto, J. Joseph