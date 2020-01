Tournoi des VI Nations 2020 : le XV de France favori selon les Français

publié le 26/01/2020 à 08:30

Un peu plus de trois mois après sa défaite en quarts de finale de la Coupe du Monde 2019 au Japon face au Pays de Galles, le XV de France affiche une cote de popularité en hausse. Une très large majorité des Français et plus encore des amateurs de rugby estime que le nouveau sélectionneur, Fabien Galthié, a eu raison de renouveler en profondeur l'effectif.

Pour 33% du grand public, les Bleus remporteront le Tournoi des VI Nations 2020 (1er février-14 mars), ce qui les placent en tête devant les Anglais (30%), les Gallois (18%), les Irlandais (9%), les Écossais (6%) et les Italiens (1%). Cela dit, 50% des Françaises et des Français pensent que l'Angleterre battra la France lors du premier match.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1.002 personnes âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 374 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en trois points majeurs.

1. Une cote de popularité en hausse

La cote de popularité du XV de France a longtemps tutoyé des sommets : entre octobre 2015 et février 2017, la sélection nationale de rugby à XV atteignait ou dépassait le seuil des 80% de bonnes opinions. Puis, agacés par les mauvais résultats voire les humiliations, les Français se sont détournés de leurs rugbymen. Deux fois, en février 2018 et mai 2019, nous constations un niveau de popularité proche des 60%.

La Coupe du Monde de l’automne dernier a paradoxalement permis aux Bleus d’améliorer leur image. Juste avant la défaite en quarts contre les Gallois, 72% des Français avaient une bonne opinion du XV de France. Ils sont désormais 77% à le dire.

XV de France : une cote de popularité en hausse Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Ce résultat permet au XV de France d’approcher le seuil symbolique de 80% auquel il se situait il y a quatre ans. Surtout, comme les autres résultats de notre sondage le soulignent, il semblerait que le XV de France soit sur les rails d’un nouveau cycle et que cela convienne très bien aux Français.

XV de France : une cote de popularité en hausse Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Les choix de Fabien Galthié validés

19 néophytes, 24 ans de moyenne d’âge et moins de 10 sélections en moyenne : ces trois chiffres en disent long sur la radicalité des choix de Fabien Galthié au moment d’annoncer la liste des joueurs qui affronteront l’Angleterre le dimanche 2 février (16h) au Stade de France.



Qu’en pensent les Français et les amateurs de rugby ? Il n’y a pas de débat. Pour eux, le successeur de Jacques Brunel a raison. 77% des Français et même 86% des amateurs de rugby valident ces choix, considérant que l’équipe a besoin de repartir sur de nouvelles bases en sélectionnant de jeunes joueurs pour miser sur le long terme dans la perspective de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France.



D’ici là, Fabien Galthié pourra d’ailleurs s’appuyer sur une jeunesse très prometteuse. La France est en effet double tenante du titre (2018 et 2019) de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.

Les choix de Fabien Galthié validés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Le XV de France favori du Tournoi des VI Nations

En dépit d’un effectif très inexpérimenté au niveau international, nos concitoyens sont très optimistes pour leur équipe dans l’optique du Tournoi des VI Nations 2020. Ils placent même le XV de France comme favori de la compétition. 33% d’entre eux le citent en premier, juste devant les Anglais (30%).



Les Gallois complètent le podium (18%) devant l’Irlande (9%) et l’Écosse (6%). L’Italie récolte 1% des citations. Cet optimisme n’est pas nouveau. Les Français ont souvent tendance à désigner leur équipe parmi les favoris, quel que soit le sport évoqué.



Pour les amateurs de rugby, le grand favori de la compétition est l'Angleterre (41%), finaliste de la Coupe du Monde. Le XV de France arrive derrière (28%), devant le Pays de Galles (15%), l’Irlande (10%) et l’Écosse (4%).

Le XV de France favori du Tournoi des VI Nations Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Avantage Angleterre

Le premier match du Tournoi ne sera pas une promenade de santé pour le XV de France. Il devra affronter son éternel rival, le XV de la rose. En cas de victoire, le Tournoi sera idéalement lancé. En cas de défaite, les Bleus devront probablement dire adieu à une victoire dans le Tournoi attendue depuis 2010.



Dans cette confrontation, les Français pronostiquent un match serré très légèrement à l’avantage des Anglais : 50% des Français et 51% des amateurs de rugby les voient remporter le "crunch" quand ils sont 48% dans les deux cas à pronostiquer celle du XV de France.

Avantage Angleterre Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama