"J'ai tout gâché". C'est ce qu'a déclaré Sébastien Vahaamahina dans les colonnes du Midi Olympique, dimanche 27 octobre. C'est l'homme du coup de coude, celui qui a certainement privé le XV de France d'une demi-finale en Coupe du monde de rugby.

Il raconte ce moment où tout a basculé : les Français menaient 19 à 10 contre le Pays de Galles. "À cet instant, nous étions dans un contexte favorable, je me suis dit que c'était l'occasion de marquer et tuer le match", explique-t-il. "J'étais plein d'énergie, plein d'agressivité, d'envie et tout a débordé, j'ai perdu le contrôle et c'est parti", ajoute t-il.

Pourtant, il le reconnait, il n'y a pas eu d'agressivité de la part du joueur gallois Wainwright. Il ne lui a rien dit. "J'avais tellement envie de gagner le match. Au fond de moi, j'avais le sentiment qu'on allait pouvoir effacer toutes ces années de galère". Il raconte aussi les secondes qui ont suivi son expulsion dans le vestiaire, seul, avec cette question : "Comment j'ai pu faire ça ?". Il a annoncé, à 28 ans, sa retraite internationale. Une décision irrévocable.