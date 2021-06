Tour de France 2021 : les dates de la 108e édition de la Grande Boucle

Six étapes de montagne, cinq au profil accidenté, deux contre-la-montre individuels, aucun par équipes et une double ascension du Mont Ventous en point d'orgue le mercredi 7 juillet lors de la 7e étrape entre Sorgues et Malaucène. Le Tour de France cycliste 2021, 108e du nom, s'élance samedi 26 juin de Brest (départ fictif à 12h10, réel à 12h30) avec une première étape 100% Finistère de 197,8 km qui s'achèvera à Landerneau après une boucle via Quimper.

Jusqu'au dimanche 11 juillet, les amateurs de sport vont pouvoir vibrer devant la Grande Boucle l'après-midi avant de basculer sur les matches à élimination directe de l'Euro de football. Les 8es de finale commencent en effet également samedi 26 juin avec les deux premières affiches, Italie-Autriche (21h) et Pays de Galles-Danemark (18h). Et entre la fin du Tour et le début des Jeux Olympiques de Tokyo, il n'y aura que cinq jours.

Comme le veut la tradition depuis 1975, l'arrivée aura lieu sur les Champs-Élysées à Paris le dimanche 18 juillet, en début de soirée pour espérer bénéficier d'un soleil couchant sous l'Arc de Triomphe. Les JO prendront le relais sportif le vendredi 23 juillet avec la cérémonie d'ouverture - mais des compétitions de sports collectifs débuteront dès le 21. Ils courront jusqu'au dimanche 8 août.

Première arrivée au sommet le 4 juillet

De la Bretagne, le peloton de ce Tour de retour à des dates "normales" partira vers les Alpes via Tours, Châteauroux, Vierzon et Le Creuzot après un chrono de 27 km autour de Laval. La première arrivée au sommet en haute montagne est prévue à Tignes le dimanche 4 juillet (9e étape). Le grand temps fort suivant est prévu pour le mercredi 7 juillet avec une double ascension du Mont Ventoux entre Sorgues et Malaucène (11e étape).