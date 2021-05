Tour de France : Thibaut Pinot forfait, confirme Marc Madiot sur RTL

publié le 10/05/2021 à 11:33

Le 104e Tour d'Italie cycliste s'est élancé samedi 8 mai sans Thibaut Pinot, qui avait fait de ce Giro le principal objectif de sa saison avant d'être contraint de renoncer fin avril. Depuis sa chute dans la première étape du dernier Tour de France fin août à Nice, le Français de 30 ans, souffre du dos.

"C'est plus qu’un mal de dos, a souligné sur RTL son manager, Marc Madiot. Il a une blessure au niveau du sacrum et il y a des traits de fractures. Il faut que tout cela rentre dans l'ordre et que ça se résorbe et qu'on arrive à le remettre d'aplomb le plus vite et le mieux possible pour lui permettre de reprendre le cours de sa carrière dans les prochaines semaines".

Une échéance est-elle envisagée ? Peut-on envisager de revoir le 3e du Tour de France 2014 sur la prochaine Grande Boucle, qui s'élancera le samedi 26 juin de Brest ? "Non, non, pas d'échéance, rétorque Madiot, pas de Tour de France, pas de Tour d'Espagne, pas de JO. La première échéance, c'est de retrouver la plénitude de ses moyens, et quand cela sera assuré on se reprojettera progressivement sur des compétitions et on verra à ce moment-là ce qu'on a au menu du calendrier".

"Pendant longtemps, on a espéré que la situation physique de Thibaut puisse s'améliorer, notamment sur le Tour des Alpes, qui a été un petit peu le juge de paix pour prendre la décision finale de participer ou non au Giro, développe le manager de 62 ans. Malheureusement, l'état de santé, pas l'état de forme, de Thibaut n'était pas suffisant pour pouvoir se risquer à prendre le départ du Giro. C'est la raison pour laquelle on a renoncé ensemble".

"Il va bien quand il ne fait pas de vélo, comme chacun d'entre nous, explique encore Madiot. Mais à partir du moment où il entre dans des intensités extrêmes, au niveau des efforts sur la bicyclette et en situation de combat quelque part (...), là c'est beaucoup plus délicat. Il y a des douleurs qui réapparaissent et il perd une partie de ses moyens, ce qui fait qu'il ne peut pas raisonnablement prendre part à des courses de haut niveau en ce moment".

Intéressé ni par Alaphilippe, ni par Bardet

Par ailleurs, Marc Madiot a confié qu'il n'a jamais songé à attirer dans sa formation deux des stars du cyclisme français, Julian Alaphilippe et Romain Bardet. "Sportivement, on a ce qu'il faut dans la maison, et on est une équipe qui s'installe dans la durée avec ses éléments et qui fait confiance à ses coureurs. Que ce soit Démare ou Pinot ou Gaudu ou d'autres... On a des coureurs avec un potentiel extrêmement fort, ou des jeunes comme Madouas qui arrivent aussi sur le devant de la scène".

"On est plutôt une équipe qui ressemble à une équipe qui fait de la formation en football plutôt qu'une équipe qui fait des coups avec des gros transferts, résume-t-il. Ça a toujours été comme ça depuis que l'équipe existe, ça correspond à l'ADN et à l'identité de la maison que de s'investir dans la durée".