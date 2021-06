Carton plein pour la Squadra Azzura à Rome : grande absente de la Coupe du monde en Russie il y a trois ans, l'Italie a décroché sa place en 8es de finale de cet Euro 2020 reporté à 2021 après un succès sur la Suisse (3-0), mercredi 16 juin. Également vainqueurs de la Turquie (3-0) en match d'ouverture et du Pays de Galles, les hommes de Roberto Mancini terminent 1ers du groupe A.



Avec un succès sur les Turcs (2-0) et un nul face à la Suisse (1-1), les Gallois prennent la 2e place, à la différence de buts devant les Suisses tandis que la Turquie termine avec trois défaites. Les Helvètes peuvent espérer faire partie des quatre meilleurs 3es de groupe (sur six) qui verront aussi les 8es, comme le veut le règlement depuis la dernière édition en France avec 24 équipes au départ.

Les deux autres qualifiés connus, lundi 21 juin, sont la Belgique dans le groupe B et les Pays-Bas dans le C avec 6 points en deux matches. Les Belges ont besoin d'un nul face à la Finlande (3 pts) pour terminer 1ers ; la Russie (3 pts) et le Danemark (0 pt) peuvent aussi encore terminer 2es. Derrière les Hollandais, il y aura une finale Ukraine-Autriche pour la 2e place, lundi 21 juin (18h).

Les groupes E et F encore très ouverts

Dans le groupe D, la République tchèque et l'Angleterre comptent 4 points avant de s'affronter à Wembley, la Croatie et l'Écosse 1 avant leur match à Glasgow, mardi 22 juin. Dans le groupe E, tout reste possible lors de la troisième journée avec des affiches entre la Suède (1re, 4 pts) et la Pologne (4e, 1 pt) à Saint-Pétersbourg, entre la Slovaquie (2e, 3 pts) et l'Espagne (3e, 2 pts) à Séville.

Enfin, dans le groupe F, la France mène la danse (4 pts) malgré son accroc (1-1) face à la Hongrie (4e, 1 pt) et est certaine de terminer au pire 3e. Un succès face au Portugal (3e, 3 pts) à Budapest mercredi 23 juin (21h) lui garantira la 1re place, un nul l'un deux premières. L'Allemagne compte 3 points avant la réception des Hongrois à Munich.

Euro : le tableau final

8es de finale :

Samedi 26 juin :

18h00 : Pays de Galles - 2e groupe B à Amsterdam (match 38)

21h00 : Italie - 2e groupe C à Londres (match 37)

Dimanche 27 juin :

18h00 : Pays-Bas - 3e groupe D/E/F à Budapest (match 40)

21h00 : 1er groupe B - 3e groupe A/D/E/F à Séville (match 39)

Lundi 28 juin :

18h00 : 2e groupe D - 2e groupe E à Copenhague (match 42)

21h00 : 1er groupe F - 3e groupe A/B/C à Bucarest (match 41)

Mardi 29 juin :

18h00 : 1er groupe D - 2e groupe F à Londres (match 44)

21h00 : 1er groupe E - 3e groupe A/B/C/D à Glasgow (match 43)

Quarts de finale :

Vendredi 2 juillet :

18h00 : Quart de finale 1 : vainqueur match 41 - vainqueur match 42 à Saint-Pétersbourg

21h00 : Quart de finale 2 : vainqueur match 39 - vainqueur match 37 à Munich

Samedi 3 juillet :

18h00 Quart de finale 3 : vainqueur match 40 - vainqueur match 38 à Bakou

21h00 : Quart de finale 4 : vainqueur match 43 - vainqueur match 44 à Rome

Demi-finales :

Mardi 7 juillet :

21h00 - Demi-finale 1 : vainqueur quart 1 - vainqueur quart 2 à Londres

Mercredi 8 juillet :

21h00 - Demi-finale 2 : vainqueur quart 4 - vainqueur quart 3 à Londres

Finale :

Dimanche 11 juillet, 21h00, à Londres