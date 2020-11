publié le 01/11/2020 à 20:36

Un Tour de France un peu moins montagneux sur sa première moitié qu'en septembre dernier, mais avec une double ascension du Mont Ventoux en point d'orgue avant les Pyrénées et un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion à la veille de l'arrivée. Le parcours (3.383 km) de la Grande Boucle 2021 a été dévoilé dimanche 1er novembre par son directeur, Christian Prudhomme. Il y aura six étapes de montagne et trois arrivées en altitude.

Il était déjà acquis que cette 108e édition s'élancera de Brest le samedi 26 juin, trois semaines avant l'arrivée à Paris, sur les Champs-Élysées, le dimanche 18 juillet - si la situation sanitaire le permet, bien sûr. Le premier maillot jaune sera attribué à Landerneau, au terme d'un final pour puncheur, comme celui de la 2e étape entre Perros-Guirrec et Mûr-de-Bretagne.

La Bretagne sera encore à l'honneur deux jours durant avec les étapes Lorient - Pontivy et Redon - Fougères. Suivra un premier contre-la-montre individuel autour de Laval (27 km), avant de traverser le pays vers le Morvan, avec une curiosité granitique à proximité du Creuzot, le Signal d'Uchon.

🤩 Here is the official #TDF2021 route!



🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2021 ! pic.twitter.com/MEoDFc2ph2 — Tour de France™ (@LeTour) November 1, 2020

Deux jours dans les Alpes avant le Ventoux

Les Alpes arriveront cette année avant les Pyrénées, avec des arrivées au Grand-Bornand et à Tignes (arrivée annulée en 2019) les samedi 3 et dimanche 4 juillet, avant le premier jour de repos. La course prendra alors la direction de Valence puis s'attaquera à un monument, le Mont-Ventoux, où le Tour n'est plus venu depuis 2016.

Cette 11e étape, le mercredi 7 juillet, débutera à Sorgues pour s'achever à Malaucène. Sur le papier, elle a de quoi faire saliver : le "Géant de Provence" ou "Mont Chauve" sera escaladé à deux reprises, par Sault puis par Bédoin.

Chrono décisif Libourne - Saint-Émilion ?

Les sprinteurs seront sans doute plus à l'honneur à Nîmes et/ou Carcassonne. Suivront quatre jours dans le massif pyrénéen, avec Luz-Ardiden en conclusion. L'étape du 14 juillet, un mercredi, se conclura au sommet du col du Portet, à 2.215 m d'altitude, sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan.

Le peloton remontera ensuite vers Libourne. En 2020, le Tour s'était joué à la veille de l'arrivée à Paris à La Planche des Belles Filles, avec la victoire de Tadej Pogacar sur Primoz Roglic. Un contre-la-montre individuel pourrait encore servir de juge de paix en 2021, en direction de Saint-Émilion (31 km).

Enfin, les Yvelines seront à l'honneur pour la quatrième fois de suite avec Chatou, ville-départ de la dernière étape après Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Houilles. Le département 78 dispose d'un partenariat avec ASO. Sachez également que le point culminant sera le Port d'Envalira, à 2.408 m d'altitude, lors de la 15e étape.

Tour de France 2021 : les 21 étapes

26 juin : 1re étape Brest - Landerneau, 187 km

27 juin : 2e étape Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne, 182 km

28 juin : 3e étape Lorient - Pontivy, 182 km

29 juin : 4e étape Redon - Fougères, 152 km

30 juin : 5e étape Changé - Laval, 27 km (contre-la-montre individuel)

1er juillet : 6e étape Tours - Châteauroux, 144 km

2 juillet : 7e étape Vierzon - Le Creusot, 248 km

3 juillet : 8e étape Oyonnax - Le Grand-Bornand, 151 km

4 juillet : 9e étape Cluses - Tignes, 145 km

5 juillet : repos à Tignes

6 juillet : 10e étape Albertville - Valence, 186 km

7 juillet : 11e étape Sorgues - Malaucène, 199 km

8 juillet : 12e étape Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes, 161 km

9 juillet : 13e étape Nîmes - Carcassonne, 220 km

10 juillet : 14e étape Carcassonne - Quillan, 184 km

11 juillet : 15e étape Céret - Andorre-la-Vieille, 192 km

12 juillet : repos à Andorre

13 juillet : 16e étape Pas de la Case - Saint-Gaudens, 169 km

14 juillet : 17e étape Muret - col du Portet, 178 km

15 juillet : 18e étape Pau - Luz-Ardiden, 130 km

16 juillet : 19e étape Mourenx - Libourne, 203 km

17 juillet : 20e étape Libourne - Saint-Emilion, 31 km (contre-la-montre individuel)

18 juillet : 21e étape Chatou - Paris Champs-Elysées, 112 km