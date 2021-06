publié le 11/06/2021 à 17:57

Le rendez-vous est fixé au samedi 26 juin, juste avant les premiers 8es de finale de l'Euro, mais pas celui de la France quelle que soit sa place dans le groupe F. Le Tour de France cycliste 2021 s'élance de Brest pour trois semaines de course jusqu'à l'arrivée à Paris, sur les Champs-Élysées, le dimanche 18 juillet.

RTL repart bien entendu sur la route de la Grande Boucle, avec Christian Ollivier, Christophe Pacaud, Morad Djabari, ainsi que de nombreux correspondants en région et Laurent Jalabert, fidèle compagnon de route. Entre actualité du Tour, directs toutes les trente minutes tout au long des étapes et sur les 5 derniers km, reportages, mais surtout expertise et enthousiasme, vivez au plus proche de la course.

Retrouvez également tous les rendez-vous quotidiens installés depuis de nombreuses années : Fenêtre sur Tour avec l’écrivain Christian Laborde du lundi au dimanche à 7h30 ; le Carnet de route de Laurent Jalabert à 8h ; sa présentation de l'étape du jour à 10h ; RTL chez vous à 12h53 ; le Club Jalabert de 18h30-19h.

Le dimanche 18 juillet l'arrivée sera à suivre en direct dans une édition spéciale du Club Jalabert depuis les Champs-Élysées, avec tous les envoyés spéciaux de RTL sur le Tour.